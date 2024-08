MUNCHIES-podcast: Vi talte mangoer, vin og Seinfeld med Action Bronson

I den her udgave af vores podcast er Mr. Wonderful tilbage i studiet for at fejre udgivelsen af sit magnum opus: F*ck, That’s Delicious: An Annotated Guide to Eating Well – Bogen, som Mario Batali kalder et “et kort over Action Bronsons hjerne”.

Bronson er i højt humør og bliver helt poetisk, da snakken falder på kødelige lyster og mangokød. “Jeg havde et George Costanza-øjeblik sammen med min kæreste her til morgen,” fortæller han. “Lige før hun tog på arbejde, havde vi sex, og vi spiste mango på samme tid. Det var next level.”

Videos by VICE

Afsnittet begynder med, at Action spiser sin yndlingsdessert: olivenoliekage med rosmarin og havsalt, tilberedt af dessertkokken Rebecca DeAngelis fra Mario Batalis restaurant Babbo, men det forhindrer ham ikke i at tale videre: “Den her [kage] er også fucking sexet,” erklærer han. “Det er helt uvirkeligt. Det bringer følelser frem i mig. Som jeg sagde, så er den et sandhedsserum. Den får dig til at sige alt muligt.”

Det lykkedes os at løsrive Bronson fra kagen og få ham til at tale om andre ting, som for eksempel vin: “Naturvin har ændret mit liv.” Vegansk mad: “Lad nu være med at prøve at få det til at ligne kød.” Og Macaulay Culkin: “Jeg er bare nødt til at fortælle nogen, at jeg mødte Macaulay Culkin.”

Action Bronson har haft et stort år. Udover hans nye bog har han også udgivet et nyt album og gang i flere projekter for VICELAND. Men han har altid tid til sine fans og han svarede rimeligt bramfrit på på en serie af lytterspørgsmål.

Lyt til det seneste afsnit af MUNCHIES: The Podcast, og hvis du ikke allerede gør det, så abonnér på iTunes og Soundcloud.