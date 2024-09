MUNCHIES Præsenterer: De unge jægere

I denne MUNCHIES special møder vi en gruppe unge mennesker, der repræsenterer en ny generation af jægere. Noni Kooiman og Jessica Ydo er begge kokke i Amsterdam; de går på jagt, så de kan komme til – helt bogstaveligt talt – at se kødet i øjnene. Sjoerd Evenhuis arbejdede tidligere som kok på adskillige restauranter, inden han blev professionel storvildtjæger, og nu leverer han kød direkte til restauranter. Og så er der Max, en studerende der elsker kød, men som foretrækker ikke at købe det i supermarkedet. Han jager uden tilladelse, fordi han har fundet ud af, at der er rigeligt med kaniner i byen.

Selvom jægerne i filmen er i forskellige stadier af deres jagtkarrierer, så er deres motiver de samme: De mener, at vildt kød, der er helt uberørt, er det bedste.