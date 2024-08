MUNCHIES video: Nikkei-køkkenets smukke fusion

Japanske bønder begyndte at immigrere til Peru i 1899, efter de to lande havde etableret diplomatiske forbindelser. Tilflytternes forsøg på at skabe japanske retter med lokale ingredienser blev starten på nikkei-køkkenet (nikkei er det japanske ord for efterkommere af japanske emigranter, der bor i udlandet), som er en fusion af japanske og peruvianske traditioner. Det er en fusion, som blandt andet er blevet kendt rundt omkring i verden på grund af kokken Nobu Matsuhisas restauranter.

I 2014 fløj MUNCHIES til Peru for at interviewe tre meget forskellige – og stolte – nikkei-kokke: Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura (som står bag restaurant Maido, der i dag er rangeret som den bedste restaurant i Latinamerika), Toshiro Konishi (hvis restaurant er blandt favoritterne for de velbeslåede borgere i Lima) og Toshi Matsufuji (som driver en lille biks ved navn Al Toke Pez i Limas arbejderkvarter).

Disse talentfulde kokke tog en pause fra at forberede deres retter – fra friteret fiskeburger med ingefær og hvidløg til tempura-tang – for at forklare, hvorfor smagene fra disse to vidtspredte lande passer så godt sammen.