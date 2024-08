Mureren Mette er træt af at stå i bar røv foran sine mandlige kollegaer

Når den 28-årige murer Mette Schak Dahlmann har arbejdet en hel dag på byggepladsen, trænger hun ofte til et bad. Det foregår i den skurvogn, som hun deler med alle sine mandlige kollegaer, hvor de også spiser frokost, klæder om og går på toilettet. Så den er selvsagt velbesøgt. Selve badet er placeret midt i skurvognen og består af en lille brusekabine med et forhæng foran, så privatliv er altså ikkeeksisterende.

”Normalt gør jeg det, at jeg venter med at gå i bad, til mine kollager er kørt, og så låser jeg skurvognen indefra,” fortæller Mette Schak Dahlmann. ”Men der er mange, der har nøgle til skurvognen, så det ender ofte med, at den bliver låst op, mens jeg er i bad eller er ved at tørre mig.” Det er som regel en pinlig affære for alle involverede, fortæller hun. I den her video viser Mette Schak Dahlmann, hvordan hendes badeforhold er.

Men det her er ikke et unikt problem for Mette Schak Dahlmann. Den nuværende lovgivning stiller nemlig intet krav om, at der skal være separat bad i skurvogne. Derfor må de ni procent kvinder i bygge- og anlægsbranchen såvel som deres kvindelige kollegaer i en række andre håndværkerfag, gå i bad under samme forhold som Mette Schak Dahlmann. ”Jeg er efterhånden ved at være godt træt af at stå i bar røv og føle mig ydmyget.”



Klip til, at Mette Schak Dahlmann tidligt onsdag morgen sidder i en specialdesignet skurvogn på Asiatisk Plads foran Udenrigsministeriet i København. Rundt om det lille bord med kaffe og småkager sidder også ligestillingsminister Eva Kjer Hansen, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, næstformand for LO, Nanna Højlund, forbundssekretær i 3F, Søren Heisel og direktør for arbejdsgiversekretariatet i Dansk Byggeri, Peter Stenholm. Ergo, alle der har noget at skulle have sagt, hvis reglerne for skurvogne skal laves om.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til morgenkaffe i Mette Schak Dahlmanns skurvogn.

Omkring bordet ses fra venstre Nanna Højlund fra LO, Søren Heisel fra 3F, Peter Stenholm fra Dansk Byggeri, Mette Schak Dahlmann og Dennis Stjerne fra Scanvogn.

For et år siden havde Mette Schak Dahlmann nemlig endegyldigt fået nok af at stå nøgen foran kollegaerne. Derfor kontaktede hun nogle skurvognsproducenter for at høre, om de ville hjælpe hende med at udvikle en skurvogn, der kunne løse hendes problem.



”Den første producent, jeg fik fat i, overfusede mig og sagde, at os kvinder skulle kunne tåle et klask i røven. Men den anden, jeg kontaktede, forstod min problematik, og han inviterede mig op til deres produktion, hvor vi fik en god snak,” siger Mette Schak Dahlmann. Manden, der forstod problemet, er Dennis Stjerne, der er direktør i Scanvogn A/S. Sammen har de udtænkt designet i det, Dennis Stjerne betegner som ”en unisex skurvogn”.

Det, der gør den unisex, er egentlig et ret simpelt forhold. Nemlig, at der er en dør ud til badet. Den viser Mette Schak Dahlmann stolt frem til ministrene, mens de står helt klemt sammen i det lille baderum. ”Hvor er det smart,” siger Eva Kjer Hansen og tilføjer, ”og det kunne vel også tænkes, at der var nogle af dine mandlige kollegaer, der synes, det ville være dejligt, at man kunne lukke døren, når man går i bad.” Troels Lund Poulsen indrømmer, at det ville han da personligt foretrække. ”Det er jo ikke kun et spørgsmål, om man er kvinde eller mand. For der er da også mænd, der ikke gider stå og flashe deres tynde krop eller tykke krop i forhold til mobning og den slags. Det løser den her dør jo også,” siger Troels Lund Poulsen.

Ifølge Dennis Stjerne koster en skurvogn som den her 5000 kroner mere end en almindelig. Faktisk er reglerne lige nu sådan, at man som kvinde på en byggeplads godt kan kræve at få sin egen skurvogn. Sådan en koster omkring 115.000 kroner, og det er klart, at det er en stor udgift for en murermester. Derfor mener Mette Schak Dahlmann, at den nuværende lov på området gør arbejdsgiverne mindre tilbøjelige til at ansætte kvinder, fordi de frygter, at kvinden vil kræve sin ret til egen skurvogn. ”Det er jo paradoksalt, at den lov, der er til for at beskytte os kvinder, i virkeligheden ender med at diskriminere os,” siger Mette Schak Dahlmann til ministrene. “For hvis jeg gjorde krav på mine rettigheder, kunne jeg godt vinke farvel til mit job som håndværker.”

Det, som Mette Schak Dahlmann derfor håber at opnå med det her møde, er, at man ændrer lovgivningen, sådan at det i fremtiden bliver obligatorisk at have et aflukket bad i alle skurvogne – uanset kønssammensætningen på byggepladsen. ”Der skal ikke være en særlov for kvinder. Det skal gælde for alle.”

Dennis Stjerne har hjulpet Mette Schak Dahlmann med at føre sin ide ud i virkeligheden. Efter mødet blev vognen kørt op til skurvognsudlejningsfirmaet Karlsvognen, som den nu kan lejes igennem.

Det er dog ikke alle, der kan se problemet. Peter Stenholm fra Dansk Byggeri, der repræsenterer arbejdsgiverne, mener ikke, det er tilstrækkeligt bevist, at der rent faktisk er andre end Mette Schak Dahlmann, der har et problem med de nuværende forhold. For som han siger, da Troels Lund Poulsen spørger, hvad han tænker, så “har Mette indtaget det ledige standpunkt. Branchen er ikke enig med hende.” Her afbryder Mette Schak Dahlmann ham og retter ‘branchen’ til ‘Dansk Byggeri’. Peter Stenholm fortsætter: ”Når vi har undersøgt det her, har vi fået den tilbagemelding fra virksomhederne, at der ikke er noget problem i praksis. Man finder løsninger. Så vi synes faktisk, reglerne er fornuftige nok, som de er.”

Mette Schak Dahlmann har ikke meget til overs for Dansk Byggeris holdning og bliver frustreret over deres fremstilling af, at hun står alene med sin holdning. ”Men det er sgu da heller ikke dem, der står i bar røv,” siger hun efter mødet. ”Hvordan kan de sige, det ikke er et problem, når jeg for fanden står lige foran dem?” Hun har godt læst nogle af de undersøgelser, Peter Stenholm henviser til. Her udtaler nogle arbejdsgivere, at de havde spurgt kvinderne, om de var indforståede med badeforholdene, hvortil kvinderne svarede, at de kunne skide i en spand eller klæde om midt i Føtex, hvis det skulle være. ”Hvis de havde svaret andet, ville de nok heller ikke blive ansat,” siger Mette Schak Dahlmann.

I alt den tid, hun har været i faget, hvilket vil sige fire år på skolen og seks år på byggepladsen, har hun kun mødt to andre kvinder – i hvert fald sådan helt fysisk. For hun får mange henvendelser på Facebook fra andre kvindelige håndværkere, nogle af dem fortæller, at de ikke kunne få en praktikplads eller et job på grund af skurvognsforholdene.

”Alle organisationer kæfter op om, at de gerne vil have flere kvinder i byggebranchen, Dansk Byggeri vil have en fordobling inden for 10 år. Spørgsmålet er bare, om de gider være med til at sikre de rammerne for, at det kan lade sig gøre,” siger Mette Schak Dahlmann. Hun tror nemlig ikke på, at det er en kulturændring, der kommer af sig selv.

Her ses døren ud til badet, som er den, der gør hele forskellen.

Måske er der også lidt mere på spil end bare en dør. Skurvognen står for mange som det ultimative mandefællesskab. Så spørgsmålet er, om det simpelthen er for symbolsk ladet, sådan helt fysisk at ville gøre plads til kvinder i det ellers så klassisk maskuline rum? “Jeg har engang fået at vide, at jeg ødelægger håndværkernes identitet og fællesskab, og nogle siger, jeg bare kan skride, hvis jeg ikke kan lide det. Men vi mangler arbejdskraft, og jeg mener, jeg har lige så meget talent for mit håndværk som så mange andre. Så hvorfor er det mig, der skal ændre mig, og ikke kulturen? Jeg er ikke ude på at tage noget fra nogen. Men jeg vil gerne tales pænt til og kunne gå i bad uden at føle mig udsat.”

Derfor fik Mette Schak Dahlmann tårer i øjnene, da Troels Lund Poulsen rundede mødet i skurvognen af med at sige, at han er klar til at lave reglerne om og snart vil indkalde alle de tilstedeværende til et møde med henblik på at gøre netop det.

”Det her handler ikke bare om mig, det handler om en fornyelse af branchen,” siger Mette Schak Dahlmann. “Det er selvfølgelig skide irriterende for dem, som har det fint med status quo. Men et eller andet sted må jeg jo have gjort noget rigtigt, for ellers sad jeg ikke her i en skurvogn foran Udenrigsministeriet.”