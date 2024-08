Musikere med misbrugsproblemer fortjener empati, ikke hysteri

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Tidligere på ugen kom det frem, at Demi Lovato var blevet indlagt efter angiveligt at have overdoseret på et uspecificeret narkotikum. Dagen efter kom følgende udtalelse fra hendes lejr: “Demi er ved bevidsthed og er sammen med sin familie, der gerne vil takke alle for kærligheden, bønnerne og støtten. Nogle af de informationer, der er blevet formidlet af andre, er ukorrekte, og de beder respektfuldt om respekt for deres privatliv.”

Så langt, så simpelt. Og alligevel var det faktisk overhovedet ikke simpelt. Det øjeblik, nyheden kom frem på TMZ i tirsdags, gik medierne amok. Selv om de på intet tidspunkt fik det bekræftet, skrev TMZ, at Lovato havde taget en overdosis af heroin, og der gik ikke længe, før andre mainstream medier – fra the Telegraph til Sky News – samlede samme ubekræftede udlægning op. TMZ trak deres påstand tilbage, men skaden var allerede sket.

Derudover var det blevet offentliggjort, at Lovato var indlagt på Cedars Sinai Medical Center i Los Angeles, og derfor begyndte der at dukke billeder op, der var skudt uden for hospitalet, blandt andet af hendes 16-årige søster, der besøgte hende. Alarmopkaldet til 911 blev næsten omgående lækket og udgivet sammen med helikopteroptagelser af hendes private hjem i Hollywood Hills. Lige nu er journalister og fotografer samlet ude foran hospitalet, hvor de venter på det første glimt af en kvinde, der i stedet har brug for tid, plads og støtte for at få det bedre.

Dækningen af Lovatos indlæggelse har ikke nødvendigvis været hånlig – de tidlige 00’eres uacceptable “druggy!”-rubrikker er endnu ikke dukket op – men medierne har ikke altid været søde ved hende gennem årene. Et særligt smertefuldt klip fra det amerikanske X Factor viser en lang række klip af Lovato, der drikker “annoying juice” (den tidligere dommer på programmet, der på det tidspunkt havde været ædru i tre år, kan ses mime ordene “this is fucked up”, mens hun ser klippet).

Især gennem den sidste måneds tid har Lovato været offer for pressedækning, der nærmest er til at brække sig over. En overskrift fra The Sun bagatelliserer en koncertaflysning med udtrykket “Demi’s Downer”, og tidligere på måneden udgav The Daily Mail en artikel, hvor Lovato kunne ses forlade en Hollywood-natklub efter et tilbagefald på uopfordrede paparazzi-billeder, der hævdede, at sangerinden var gået “off the rails”. I en anden artikel udgav de et foto af sangerinden i LAX lufthavn med teksten “Back to Black” – en reference til Amy Winehouses sidste album. Lige meget hvordan man vender og drejer det, er en billedtekst-reference til en sangerinde, der døde af alkoholforgiftning, ret smagløs.

Det er umuligt at ignorere lighederne mellem dækningen af Lovato gennem årene, og den måde, andre kunstnere, hvis kampe med afhængighed også har været hyperoffentlige, er blevet behandlet. Man kan ikke andet end at huske tilbage på, hvordan Amy Winehouse blev omtalt, som da Frankie Boyle i 2008 “jokede” med, at hun “ligner en reklame for forsømte heste” under et udsolgt stand-up show. Eller den måde American Dad hånede Whitney Houston i 2005: “Først synger du, Whitney, og så får du dit dyrebare kokain,” siger hovedperson Stan Smith til en udmagret gengivelse af den nu-afdøde sangerinde, der det år netop var gået på afvænning for anden gang. Det er bare to små eksempler på en tendens, vi alle er bekendt med – hvor afhængighed behandles som en joke og ikke en psykisk sygdom, der er udbredt i musikbranchen og burde blive omtalt med omhu og medfølelse.

“Folk, der kæmper med misbrugsproblemer fortjener forståelse og empati,” fortæller Karen Tyrell, der er talskvinde for stof- og alkoholvelgørenhedsorganisationen Addaction, mig i en telefonsamtale. “Der er ingen tvivl om, at vi om 10 år grufuldt vil tænke tilbage på, hvordan folks problemer bliver skildret af nogle medier. Størstedelen af de journalister, jeg arbejder med, har et ønske om at fortælle de her historier på en fintfølende måde, men generelt set har vi stadig langt igen.” Hun fortsætter: “Det er stadig almindeligt at se ord som “junkie”, “narkoman” og “zombie” slynget ud i en overskrift. Det er ord, der shamer og umenneskeliggør folk, og de gør det sværere for folk at søge den hjælp, de har brug for.”

Selv om mange af de medier, der dækker Lovatos indlæggelse, hurtigt understreger, hvor pludseligt og tragisk, hendes “chokerende tilbagefald” er, var omfanget af Lovatos problemer ingen hemmelighed. Sangerinden talte ud om dem i hendes dokumentarfilm Demi Lovato: Simply Complicated fra 2017, og før det havde hun været åben omkring, hvordan hun havde døjet med sin bipolare lidelse, afhængighed og at volde skade på sig selv. I sidste måned udgav hun tracket “Sober”, hvori hun sang: // Momma, I’m so sorry I’m not sober anymore / And daddy, please forgive me for the drinks spilled on the floor //. Folk, der kæmper med psykiske problemer, bliver ofte rådet til at tale ud om deres problemer, og det gjorde Lovato, modigt, åbent og ofte. Problemet er bare, at der ikke rigtig var nogen, der lyttede til hende.

Der er så småt ved at ske paradigmeskift andre steder. Gør-det-selv-grupperinger er blandt dem, der gør en aktiv indsats for at hjælpe musikere med psykiske problemer og tager konkrete skridt for at redde liv. For at remse et par tilfældige eksempler op, arbejder nonprofit-organisationen Pure Joy fra Chicago lige nu på at uddanne sine medarbejdere i at administrere Narcan (den samme opiat-baserede modgift, der angiveligt blev brugt til at behandle Lovato). I Storbritannien er der organisationer som Help Musician UK, der støtter kriseramte artister og for nylig lancerede en døgnåben psykisk sundheds-hjælpelinje for musikere.

Den slags initiativer er utrolig opløftende, men den bredere omgangstone kommer ikke til at ændre sig, før mainstreammedier også påtager sig et ansvar for den måde afhængighed bliver skildret. For fremtiden kan vi kun håbe, at Demi Lovato – og de mange andre musikere og mennesker, der kæmper med lignende problemer i deres liv – endelig vil få den støtte, respekt og empati, som de behøver for at få det bedre.