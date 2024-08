Mystiske både fyldt med lig bliver ved med skylle op på Japans kyst

Denne artikel er oprindeligt udgiver i VICE Australia.

Næsten 100 faldefærdige træbåde er skyllet op på Japans kyst – alene i år. Nogle gange er de tomme, andre gange kommer de med lig eller skeletter, hvilket har givet dem den uhyggelige betegnelse “spøgelsesskibe.” Og det bliver ikke bedre af, at man tror, de kommer fra Nordkorea.

Tilstrømningen af bådene i japansk farvand er ikke så ny, som man måske kunne ønske. Faktisk har man set det i flere år, hvor efterårs- og vintervinde har skyllet bådene ind. På det her tidspunkt sidste år skrev VICE News, at 44 spøgelseskibe havde ramt japansk farvand i 2017, mens tallet lå på 66 i 2016.

I år har det japanske online-medie Yomiuri Shimbun reporteret, at rekorden ifølge den japanske kystvagt er slået med indtil videre 89 både, der enten ødelagte eller tomme er blevet lokaliseret nær Japans kyst. Ud af de 89 både, der er fundet i år, har fem af dem tilsammen indeholdt 12 menneskelig.

Som VICE News tidligere skrev, mener analytikere, at bådene formentlig har været fyldt med flygtninge, der er drevet ud på vandet for at undslippe de stadigt forværrede sociale og politiske forhold i Nordkorea. En anden populær teori er, at bådenes mandskab var nordkoreanske fiskere, der kæmpede for at opfylde fiskekvoterne. Nordkoreanske fiskere er under intenst pres fra Kim Jung-uns regime, der vil have dem til at fange flere fisk for at booste proteinressourcerne i lander. Det skriver United Press International, som også beskriver, hvordan det presser fiskerne til at løbe større risiko og sejle ud på usikkert farvand for at sikre sig fangst.

Under alle omstændigheder har den årlige strøm af både fra Nordkorea skabt bekymring i Japan. Det har har fået myndighederne til at øge de patruljer, der holder øje med vildfarne både og deres besætninger – døde eller levende.

Mens flertallet af bådene er enten ubemandede eller lastede med døde, er en håndfuld blevet fundet med levende besætningsmedlemmer. Eksempelvis vendte en lille gruppe fiskere hjem sammen med ligene af deres døde besætningsmedlemmer sidste år.