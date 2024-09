Mystiske og desorienterende billeder fra en ‘Birthright’ tur til Israel

En af VICE Canadas unge yndlingsfotografer, Maya Fuhr, tog for nyligt på en såkaldt “birthright tur” til Israel og kom hjem med en masse smukke billeder:

Birthright er en gratis ti-dags tur til Israel for jøder under 27. Ideen er at skabe et ungt jødisk lokalsamfund og at få os til at føle os hjemme i landet. Målet er egentlig bare at holde Israel i live for unge på den måde.

Jeg holdt lav profil og observerede mine omgivelser, hvilket spillede godt sammen med den måde, jeg tager billeder på. Vi så på stjerner, spiste en masse, red på kameler og svømmede i Det Døde Hav.

Vi boede også i kibbutz og gik på vandreture i ørkenen. Det er nok første og sidste gang, jeg vil blive behandlet så meget som et barn: jeg fik hele tiden besked på, hvor jeg skulle tage hen, og hvad jeg skulle spise. Det var overraskende upartisk. Religion og politik fik jeg lov til at danne mine egne holdninger til. Jeg var virkeligt til stede i øjeblikket på en meget rolig facon, og det håber jeg skinner igennem på mine billeder.

