Hvordan det ødelægger dit liv, når Drake følger dig på Instagram

Engang var jeg ligesom dig. Dengang plejede jeg bare at tage billeder med min telefon og dele dem med mine følgere. Det plejede jeg. Plejede. Men for to uger siden fik jeg en notifikation, der for evigt skulle ændre min tilstedeværelse på sociale medier: Instagram-brugeren @champagnepapi var begyndt at følge mig og havde liket to af mine billeder. Over de næste ti minutter blev skærmen på min telefon bombarderet med kommentarer, likes og nye følgere i en sådan grad, at min telefon til sidst gav op og døde. Det var i det øjebliks stilhed, at jeg forstod, at mit liv netop var blevet opdelt i et ‘før’ og et ‘efter’. Den dag endte den æra af mit liv, som jeg nu refererer til som “Før Drake begyndte at følge mig på Instagram”.

Det var omtrent samtidig, at det gik op for mig, at jeg ikke er at særligt chill menneske. Jeg sendte en storm af beskeder afsted til vennerne med et screenshot, og hvad jeg selv syntes var passende tanker som, “omgomgomgomg” og “FUUUUUUUUUUCK”. Jeg brugte resten af dagen på at tjekke mine notifikationer for at være sikker på, at det ikke var noget, jeg havde drømt.

Hvordan havde jeg, en enfoldig gut med blot 500 følgere, gjort mig fortjent til denne velsignelse fra Drakes hånd? Måske synes han, at mine #tbt’er udgør et nostalgisk tilbageblik på det sydlige London anno 1991? Eller at billederne af mine venner, der stirrer ind i kameraet og tyller håndbajere, perfekt skildrer den følelse af tomhed, som er forbundet med storbyens hedonisme? Måske. Det kan måske også have noget at gøre med, at jeg er medarrangør af et klubarrangement med Drake-tema, som har det opfindsomme navn “Drake Night”, og at jeg havde tagget ham på nogle af billederne der fra… men vi kan aldrig vide det med sikkerhed.

Til gengæld ved jeg alt om den paralyserende præstationsangst, der lynhurtigt indfinder sig, når man indser, at man har mulighed for at indvie sin yndlingsrapper i sit vanvittigt uinteressante liv. Tanken om, at Drake uden videre kunne scrolle igennem mine billeder og finde et dårligt billede af mig fra dengang, hvor jeg kom på andenpladsen i en pubquiz, gjorde mig rædselsslagen. Hvordan skulle min sørgelige, “jeg-går-måske-i-byen-to-gange-på-en-god-uge” eksistens på nogen måde kunne interessere en mand, som har været sammen med Rihanna?

Det gjorde det helt sikkert ikke bedre at scrolle igennem de andre kontoer, som Drake følger. Jeg havde på en eller anden måde sneget mig ind i elitens hemmelige klub, hvor jeg nu gnubbede digitale skuldre med folk som Amy Schumer og Steph Curry. Drakes feed består sandsynligvis af en uendelig strøm af yachter, smukke kvinder, hvidvinsdampede muslinger og folk, der poserer på balkoner i Dubai. Mit består af kattebilleder, grineren overskrifter fra lokale nyhedsmedier og folk, der laver faceswaps med ting, som ikke har et ansigt. Hvad kan et pjok som mig, hvis eneste anden bedrift er indimellem at blive forvekslet med en mere rundrygget Jack Penate, på nogen måde tilbyde kongen af Toronto?

Det var sådan noget her, jeg postede, inden Drake begyndte at følge mig på Instagram.

Alle mine posts er bare småborgerlige udtryk for, hvordan livet uden international berømmelse ser ud. Hvis Drake så det, ville han måske fortryde sit barmhjertige follow og holde op med at følge mig, hvorefter jeg til mine dages ende ville være kendt som, “ham Drake engang fulgte på Insta”. Det må ikke ske.

Her et eksempel på, hvor meget alt det her har lammet mit digitale liv: I sidste weekend var det min ven Jonathans fødselsdag. Vi var en flok, der var ude at spise. Det var smadder hyggeligt. Her er nogle af de billeder, vi tog:

For to uger siden ville jeg gladelig have delt de her billeder uden at tænke over det. Men takket være Mr. Hotline Bling kan jeg ikke længere være så ubetænksom. Hvorfor skulle Drake være interesseret i, hvad Jonathan lavede på sin fødselsdag? Drake ved ikke, hvem Jonathan er. Jonathan fik en virkelig flot lagkage, men Drake bruger sikkert endnu flottere kager som askebægre. Der var også balloner med Jonathans ansigt på, men Drake er da ligeglad med Jonathans balloner og Jonathans ansigt. Jeg er ansvarlig for nogen, der er større end Jonathan nu, og jeg kan garantere, at han ikke giver en fløjtende fuck for Jonathan og hans usandsynligt velsmagende kage. Med min nye rolle som en af Drakes håndplukkede kulturelle kuratorer, så kan jeg ikke bare fylde hans indre moodboard med sådan noget pis. Når det er sagt, så tak for invitationen, gutter. Det var virkelig hyggeligt.

Måske overreagerer jeg fuldstændig. Måske synes Drake, at mit liv er et velkomment pusterum fra den uendelige strøm af nøgne modeller, fans der forguder ham og kufferter fulde af kontanter, men det er en risiko, som jeg simpelthen ikke er villig til at løbe. Måske er det ikke engang frygten for, at Drake vil stoppe med at følge mig, der afholder mig fra at poste noget. Måske er det meget mere enkelt end det. Hvad nu, hvis Drake så min post blandt de flere tusinder af andre kontoer, han følger, og i sit stille sind besluttede sig for, at jeg ikke er sej? Selvom jeg aldrig ville få det at vide – selv hvis han blev ved med at følge mig og blot tolerere min middelmådighed med stoisk ro – så tror jeg stadig, at jeg ville vide det inderst inde.

