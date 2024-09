Skimmelsvamp, mug og rådden mad: billeder af et køkken i fordærv

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Tyskland



Alle regler bliver brudt før eller siden, sådan er det bare. Derfor er det også kun et spørgsmål om tid, før du kommer op og skændes med dit køkken, der ikke fatter, hvordan nogen kan glemme at smide en karton koldskål ud i et år. Da vi flyttede sammen for at par år siden, valgte vi derfor at lade være med sætte oprydningen i system. På den måde var der aldrig dårlig stemning, men til gengæld var det dog i stigende grad svært at bedømme, hvem der egentlig var ansvarlig for bjerget af muggen opvask i køkkenvasken.

Idet vi begge er fotostuderende, var det kun et spørgsmål om tid, før vi begyndte at udforske vores køkkens betændte mikrokosmos med kameraet. Det skal siges, at vi ikke lod vores suppe blive muggen bare for projektets skyld. Alle billederne viser de rådne skatte, vi har fundet dybt inde i vores køleskab. På en måde fungerer fotografierne som en slags selvterapi for de visuelle traumer, vi har påført os selv henover årene.

