Folk fortæller skrækhistorier om mislykket numseslikning

At slikke røv. At stikke tungen i mudderrosen. At kysse chokoladesøstjernen. Ja, vi taler om ‘rimjobs’, og afhængigt af personen er det enten noget, han eller hun elsker at gøre eller få gjort eller den absolut klammeste seksuelle praksis, der findes.

Man kan ikke blankt afvise modstanderne, for ligesom Amy Schumer rapper i “Milk, Milk, Lemonade”, så er det jo sandt, at det er der, hvor lorten kommer ud. Derfor er der en række udfordringer ved rimjobs – nogle i forbindelse med hygiejne og andre med sygdomme. Når rimjobs går godt, er det jo bare skønt, men når det går galt, så går det rigtig, rigtig galt.

Her er en samling af nogle af de værste røvsliknings-skrækhistorier, du nogensinde har hørt.

Vådt og glat

Jeg havde set den her pige på lidt løs basis og tænkte, det kunne være fedt at invitere hende over for at knalde en aften, hvor jeg passede min chefs hus. Hun kom derhen, og vi begyndte at knalde på det fancy badeværelse, der hørte til soveværelset. Vi besluttede at prøve analsex, fordi vi alligevel var i brusebaddets renlige rammer, men efter lidt tid med det begyndte hun at blive øm. Jeg trak mig ud, skyllede hurtigt min pik af og satte mig så på knæ for at slikke hende, så hun bedre kunne slappe af og nyde det.

Jeg ved ikke, om det var varmen fra badet, skiftet i blodtrykket fra et udvidet røvhul eller en blanding af de to, men efter jeg havde slikket hende i få sekunder, blev hun fuldstændig slap i kroppen og faldt hårdt direkte ned på min næse. Jeg klumrede rundt for at prøve at gribe hende, mens jeg gled rundt på fliserne.

Hun var helt omtåget og kom langsomt til bevidsthed, mens jeg hev hende drivvåd ud af badet og ind på sengen. Hun fortalte, at hun aldrig havde oplevet det før, så det var et lykketræf, at hun ikke var alene. I de 15-20 sekunder frygtede jeg det værste – at hun havde fået en aneurisme eller noget. Udover at skulle have håndteret et dødsfald på den måde, hvordan skulle jeg så have fortalt det til min chef? – Chuck, 29 år

Klynkeren

I gymnasiet begyndte jeg at blive nysgerrig på fetiches og kinks, så jeg foreslog min daværende kæreste, at jeg kunne rimme ham, fordi en ekskæreste havde introduceret mig til det. I starten syntes han, tanken om det var lidt ulækker, men så tog han et bad og endte med at ELSKE det.

To år senere kunne vi ikke engang have sex uden, at jeg gav hans røvhul en eller anden form for opmærksomhed. Hvis jeg ikke gjorde det, lagde han sig på ryggen med knæene op til skuldrene og klynkede, indtil jeg gav efter. Det endte med at være et kæmpe turn-off i forholdet, især da han begyndte at blive doven og ikke længere vaskede sit røvhul ordentligt.

I dag, mange år senere, er jeg igen sammen med fyren, som introducerede mig til det i første omgang. Vi nyder virkelig at gøre næsten hvad som helst ved hinanden… og han klynker ikke som en lille kælling, at jeg skal sutte hans røvhul.

– Laura, 27

Kønssygdomme i røven

Jeg kan tydeligt huske fyren. Han var i tyverne, blond, muskuløs, meget flot og meget sexet. Hans hudfarve så til gengæld mærkelig ud. Jeg ved ikke, om det var den dårlige belysning i båsen på Universe Gym (en saunaklub i Paris), eller om der var noget galt med ham.

Hans røv var sindssygt lækker at slikke – en lille, fræk strutnumse. Et par dage senere begyndte jeg at føle mig ret syg, og der var helt klart noget galt. Jeg gik til lægen, og det tog mig over en time at gå de 500 meter derhen. Jeg var så svag, at jeg måtte holde pause hvert halve minut.

Jeg fik taget en blodprøve, som viste, at jeg havde Hepatitis A. Jeg begyndte at blive gullig i huden, og jeg kastede alting op, når jeg forsøgte at spise. Jeg begyndte at få det bedre igen efter to uger, men min daværende kæreste blev også smittet, formentlig af at have givet mig et rimjob.

Der går åbenbart noget tid fra man bliver smittet med virussen, til man rent faktisk bliver syg. Det tog os et halvt år at blive raske igen. Det var helt forfærdeligt.

– Pierre, 42 år

Knas på tungen

Jeg er slet ikke til noget med numsen, for jeg er ret bange for lort. Det hænger muligvis sammen med en pseudo-skrækoplevelse. Under det første rimjob, jeg nogensinde gav, holdt jeg en lille pause for at fjerne et eller andet på tungen, og så var det en lillebitte stump toiletpapir. Det gjorde det hele alt for mærkeligt, for det mindede mig om, at min tunge gjorde noget, som han havde gjort med toiletpapir for kort tid siden. Måske er det den oplevelse, der har ødelagt rimjobs for mig for evigt. Jeg kan også huske første gang, jeg så mit eget røvhul i spejlet. Det var dybt forfærdeligt. Jeg kan ikke lide tanken om, at nogen skal se det så tæt på.

– Monica, 29 år

Brun sæbe

Det værste ved at give rimjobs er, at der nogle gange er en lille smule kemisk smag i det første slik. Jeg tror det er fra den sæbe, min kæreste bruger.

– Laura, 27 år

Bakterie-booty

Tilbage i min horeperiode havde jeg taget en fyr med hjem, som jeg havde mødt på en bar. Han var danser og havde den smukkeste røv, jeg nogensinde havde set. Den var stor og havde lette dun, og eftersom jeg elsker at slikke røv, så ville jeg bare gerne sætte tænderne i den. Alting gik fint, og vi hyggede os. Om morgenen stod jeg op, tog tøj på og gik til frisøren for at blive klippet. Mens jeg sad i stolen, lagde jeg mærke til, at jeg havde en bums ved siden af munden, hvilket var irriterende, men hvad skal man gøre? Da jeg var klippet færdig, lagde jeg mærke til to mere. Da jeg kom hjem, var der små hvide knopper hele vejen rundt om min mund.

Jeg gik til lægen to dage senere, og han fortalte, at jeg havde en bakteriel infektion ved munden – formentlig efter at have slikket et beskidt røvhul. Han gav mig noget creme, og så gik det væk efter et par dage.

Det værste var, at jeg besøgte en ven, inden det gik væk, og hans roomie læste mig bare og sagde, “Er de der knopper fra at have slikket røv?” Jeg vidste ikke, om jeg skulle være flov over, at han kunne se det, eller flov på hans vegne, fordi han sikkert også havde prøvet det.

– Julian, 39 år

Det brune øje

Jeg slikkede min daværende kæreste i røven, og mens jeg var i gang, slog han lige pludselig en kæmpe prut på mig. Han knækkede sammen i et grineflip, men jeg blev totalt tændt af og pissevred.

Jeg tænkte ikke mere over det, indtil et par dage senere, da jeg vågnede op, og mine øjne var totalt klistret sammen med pus. Min kæreste havde givet mig en øjeninfektion af prutten, mens jeg slikkede ham i rosen! Jeg slog ikke op med ham af den grund, men det er nok ikke overraskende, at vi ikke holdt ret meget længere.

– Steph, 24 år

Bremsespor

Den første gang, min gymnasiekæreste og jeg prøvede noget analt, var vi virkelig fulde, og hun havde ikke rigtig forberedt sig. Vi rodede rundt sent om aftenen i kælderen i hendes forældres hus, mens de sov. Huset var stort nok til, at de formentlig ikke kunne høre noget, fordi de var langt nok væk. Den havde vi regnet ud længe forinden.

Jeg begynder at slikke hendes røvhul, mens jeg gnubber hendes klit. Hun trækker vejret tungt, så jeg tænker, at hun nyder det. Pludselig siger hun, “Åh nej!” og så kan jeg mærke noget fugtigt og gruset på spidsen af tungen. Smagen rammer mig et millisekund senere, og jeg spytter og hoster, mens jeg tænker, “What the fuck!” Slikkeriet havde åbenbart løsnet noget flydende lort et eller andet sted dybt oppe i hendes tarme.

Hendes forældre hørte heldigvis ingenting og kom ikke ned i kælderen. Der kom en brun plet på den beigefarvede ruskindssofa, vi havde knaldet på, og selv med vores bedste indsats fik vi den aldrig til at gå af. Derefter lagde jeg altid mærke til den, når jeg kom over.

– Anthony, 27 år

Uden advarsel

Jeg havde festet en uge i træk. Efter al den alkohol havde jeg lyst til sex. Masser af sex. Jeg snakkede med den her virkelig lækre, muskuløse fyr, som jeg havde chattet med på Grindr i månedsvis. Vi lavede endelig en aftale, og jeg tog hen til hans lejlighed for at knalde.

Vi kyssede, og jeg havde det helt fint. Han gav mig finger og rimmede mig, men lige pludselig stoppede han og styrtede ud på badeværelset. Jeg kunne høre, at han hostede og harkede i vasken. Jeg ved ikke, om han også decideret kastede op. Jeg regnede ud, hvad der sikkert var sket, og jeg tænkte, “Nej. Ååååh nej.” Jeg vidste bare, jeg havde skidt ham i munden – og så sad jeg bare der og ventede. Da han kom tilbage, spurgte jeg, “Skete det, som jeg tror skete?” Han svarede ja. “Jeg tror, jeg smutter,” sagde jeg.

Jeg gik ud på toilettet, og der var en hel masse lort deromme. Jeg kunne overhovedet ikke mærke, at det var sket. Jeg tror måske, det blev udløst, da han gav mig finger. Der var slet ingen advarsel. Jeg fik ikke engang den der fornemmelse, som når man skal slå en prut. Det kom ud af ingenting. På vej hjem fik jeg det til gengæld virkelig dårligt og måtte løbe hjem til min lejlighed. Jeg havde eksplosiv diarré resten af natten.

Mens jeg klædte mig på, inden jeg gik fra hans hus, forsøgte jeg at overbevise ham om, at det ville være en virkelig sjov historie at fortælle engang, men jeg tror ikke, han kunne se det sjove i det. Men okay, det var selvfølgelig heller ikke mig, der havde fået lort i munden.

– David, 32 år

Trekanstsandwich

For virkelig lang tid siden var jeg i byen med en af mine gode venner, hvor vi mødte den her virkelig lækre fyr, som havde en super cool surferstil. Vi tog ham med hjem for at have en trekant, også selv om jeg aldrig havde været sammen med min ven på den måde. Fyren ville virkelig gerne have os til at rimme hinanden, men jeg var slet ikke med på den, selvom rimming er en af mine yndlingsting i hele verden. Det var mest, fordi det var min gode ven, og vi var kun sammen for at være sammen med den lækre surferfyr.

Han ville virkelig gerne have, at vi gjorde det, så jeg fake-rimmede min ven. Jeg stak bare hovedet ned til hans røv og lavede alle mulige slubre- og klaskelyde, mens min ven gav surferfyren et blowjob. Han kaldte mig totalt på det og sagde, “det lyder ikke ægte det der.” Så var jeg nødt til at være lidt mere stille og være bedre til at lade som om. Til sidst rejste han sig op og så på, fordi han ikke troede på mig! Jeg blev nødt til at slikke min ven i røven, mens jeg havde et “det her er overhovedet ikke sexet”-udtryk i ansigtet, så jeg gik bare over til at lave noget andet i stedet.

– Aaron, 31 år

Romanstisk pølsemiddag

En aften surfede jeg på Craigslist efter annoncer. Til min overraskelse og fryd var der en fyr, der boede tæt på, som også søgte sex. Jeg var en smule skeptisk, for han så ekstremt godt ud på de billeder, han havde sendt, så jeg tænkte, at de enten ikke var af ham eller var virkelig gamle. Jeg tog derhen, og da han åbnede døren, så jeg, at han var præcis som på billederne, så det gav et sæt af lykke i mit hjerte (og min pik). Smukt ansigt, lækker krop og en opførsel, der signalerede, at han var med på den værste.

Han sagde, jeg skulle sætte mig til rette i hans “rimming-stol”. Jeg var lidt tøvende, for jeg havde ikke vasket mig, hvilket jeg også understregede over for ham. Han sagde, at han ville tænde virkelig meget på at lugte og slikke mit urene hul. Hvad skulle jeg gøre? Jeg besluttede at “udvide min horisont” ved at prøve noget nyt. Fik jeg desuden nævnt, at han var virkelig lækker?

I virkeligheden var det slet ikke en rimming-stol – det var to spande maling og to trælameller. Jeg så for mig, at lamellerne ville knække, og der ville komme splinter i min røv og hans ansigt. Jeg må dog indrømme, at han var meget ferm med sin tunge, og det føltes fantastisk. Det, der til gengæld sker, når man bliver slikket, er, at ringmusklen begynder at slappe af. Uden at være bevidst om det slap jeg nogle prutter ud, mens jeg red på hans tunge – men det virkede, som om det tændte ham endnu mere, for han stønnede og pumpede løs på sin pik med hånden.

Bekymrende nok kunne jeg mærke en rumlen dybt i maven, så jeg rejste mig op for at afslutte rimjobbet. Han var forvirret, og jeg var lidt flov over at måtte fortælle ham, at jeg syntes, vi skulle stoppe, så jeg ikke kom til at skide ham i hovedet ved et uheld. Han så på mig og sagde helt oprigtigt, “Det ville jeg ikke have noget imod.”

Den sexede mand ville have mig til at skide på hans smukke ansigt, og jeg var rædselsslagen og nysgerrig på samme tid. Jeg prøvede på at sige nej og begrundede det med ting som: “Jeg tænder ikke på scat [lort i seksuelle situationer]”, “Jeg kan ikke lide lugten af lort” og “Det er ikke særlig hygiejnisk.” Uden at sige noget førte han mig tilbage til den hjemmelavede rimming-stol og satte mig ned. Han tog et lille håndklæde rundt om halsen, ligesom en sulten middagsgæst sætter servietten fast i kraven på skjorten.

Han lavede små cirkler med tungen, som føltes helt magisk og gav mig den samme trang til at give slip, så jeg lod nogle små klumper komme ud. Det mest foruroligende var ikke at skide på en mand, men mere at jeg kunne høre ham guffe løs på mine pølser. Tanken om det gjorde mig lidt kvalm, men af en eller grund var min pik stiv som et bræt. Måske var det den visuelle stimulering af den her sindssygt attraktive mand, eller også var det den dejlige fornemmelse, han sendte gennem min krop med sin tunge. Uanset hvad det var, så begyndte jeg at slappe af og nyde oplevelsen, og jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg red på hans hage, som var det en rodeotyr.

Der var et par gange, hvor jeg blev hylet ud af den, fordi han bad mig om at holde pause med at skide, så han havde tid til at tygge. Da blev jeg igen bevidst om, at jeg sked et andet menneske i hovedet. Jeg må give ham, at han var meget ordentlig med det, og det lugtede slet ikke. Efter vi begge to var kommet, tog jeg mit tøj på igen og smuttede. Han skrev til mig et par gange efter det, men jeg ghostede ham og lod være med at svare. Jeg tænkte, at en enkelt gang var mere end nok.

– Dave, 27 år

