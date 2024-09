Denne artikel er oprindeligt udgivet i juni-udgaven af VICE magazine USA

Kenya Sugai, en Tokyo-baseret fotograf, er en veteran ud i kunsten at fange det perfekte snapshot af gadelivet. I serien AAA, en fotobog som Sugai selv har udgivet, møder vi sirligt beskårede billeder af påfugle, reklamer og kjoler, der flagrer i vinden. Selvom der er stor spændvidde blandt motiverne, deler de dog et centralt tema: et fremmedgørende blik, der suger os ind i øjeblikket.