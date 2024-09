Napolitanerne vil bage verdens længste pizza

Napoli er et særligt sted. Det er en af verdens ældste beboede byer. Det var den mest udbombede italienske by under anden verdenskrig. Maradona havde sin storhedstid, da han spilede for byens fodboldklub, og hvis alting går napolitanernes vej, så vil byen den 15. maj kunne bryste sig af at være indehaver af rekorden for verdens længste pizza.

Det napolitanske folk planlægger at lave en to kilometer lang pizza. Det er en meget lang pizza.

Det er en pizza, der er så lang, at selv muterede teenage skildpadder ville have svært ved at spise op.

“Det ville helt sikkert være en kilde til stolthed for vores by, der også er pizzaens fødested,” sagde Alessandro Marinacci fra Napoli Pizza Village, en lokal organisation, der sammen med Caputo, den lokale melproducent, organiserer arrangementet.

Men hvorfor skulle man dog lave en to kilometer lang pizza? For at slå den nuværende rekord selvfølgelig. Den blev sat sidste år under verdensudstillingen i Milano med en pizza-længde på 1595 meter.

Napoli er nærmest synonym med pizza. Napolitanerne hævder, at Margherita-pizzaen blev bagt for første gang i byen til ære for den italienske dronning Regina Margherita i 1889. Og for nylig ansøgte italienerne om at få den napolitanske pizza med på UNESCOS liste over “intangible cultural heritage”: en liste over “kulturelle skikke og måder at udtrykke sig på, der udstiller menneskehedens mangfoldighed og skaber opmærksomhed omkring vigtigheden af denne”.

Den åndssvagt lange pizza vil naturligvis blive lavet på den napolitanske metode – i modsætning til den milanesiske bedrager på verdensudstillingen.

Men det er ikke nemt at lave en meget lang pizza. “Vi har specialdesignet fem motoriserede brændeovne på hjul,” fortalte Marinacci til The Local. Et hold bestående af hundredevis af pizzabagere kommer til at bruge 11 timer på at kreere det monstrøse mesterværk. Man anslår, at den færdigbagte pizza komme til at være lidt over 30 centimeter bred, og der skal blandt andet bruges to ton mel, to ton mozzarella, 1,4 tons tomater, 190 liter olivenolie og 30 kg frisk basilikum.

Men det er altså ikke let at slå pizzabagnings rekorder i Italien. Det virker som om, at rekorderne bliver slået, hver eneste gang de bliver sat. Den nuværende milanesiske rekord slog den foregående rekord på 1,2 kilometer allerede en uge efter, at den var blevet sat.

Tilbage står nu det helt store spørgsmål: hvem får lov at spise denne pizza? Måske det napolitanske folk kunne have lyst til at dele deres kreation med folk fra mindre bemidlede lande, der er nødt til at nøjes med enten runde eller enormt korte pizzaer.