Narko, hipstere og kommunisme: Billeder af Beograds natteliv i 1980’erne

Hvis man tænker på, at Jugoslavien bare et årti senere gik i opløsning i en række krige, der slog hundredtusindvis af mennesker ihjel og fordrev millioner fra deres hjem, er det meget naturligt i dag at se tilbage på 1980’ernes Serbien gennem nostalgiske briller.

Det var en tid, hvor vestlig indflydelse i form af punk, new wave, stort hår og Rubiks terninger begyndte at skubbe til landets dybtliggende kommunistiske principper. I en periode føltes det som om, at der var fester og koncerter på samtlige af Beograds gadehjørner. Som den serbiske fotograf Miladin “Jela” Jelicic siger: “1980’erne i Beograd var ikke gyldne år, de var sølv.”

Jeg møder Jela og hans kone Nadja i deres hjem i Beograd. De var begge uundværlige dele af scenen dengang. Mellem 1982 og 1988 havde Jela sit kamera med sig overalt. Sammen udforsker vi alle tre hans uendelige fotoarkiv. Der er billeder af folk der danser, krammer, synger, poserer sexet eller laver fjollede grimasser. Mange af dem er ikke i live i dag – størstedelen af de afdøde blev ofre for det alkohol- og stofmisbrug, der foregik uhæmmet i perioden.

Jeg spørger Jela, om han synes, folk var smukkere dengang. “Jeg synes, folk var smukke dengang, og jeg synes også, de er smukke nu,” svarer han. “Der er ikke noget, der har ændret sig nu, kun mig – jeg er ældre. Vi havde det ret sjovt dengang, men jeg har det også sjovt i dag.”

