Narkosmuglere gemte kokain for over 17 millioner kroner inde i dragefrugter

Det vokser i Sydamerika, og det anbefales ikke, at man spiser skallen – man skal kun indtage den hvide del. Kokain og dragefrugt – også kendt som pitaya – har mere til fælles, end man lige tror.

OK, der er også rigtig mange forskelle (én af dem er mere acceptabel som snack om eftermiddagen end den anden), men de to fandt alligevel begge vej til overskrifterne i denne uge, da toldmyndighederne i Hong Kongs Internationale Lufthavn opdagede flydende kokain til en værdi af 17 millioner kroner gemt inde i en forsendelse af dragefrugter. Hvordan fandt de det så? Ved at modtageren kom for sent.

Normalt hentes forgængelige varer øjeblikkeligt efter, de er blevet importeret, så man sikrer, at de holder sig så friske som muligt. Tolderne i Hong Kong Lufthavn blev mistænkelige da den pågældende forsendelse af frugt endnu ikke var blevet hentet to dage efter, den var ankommet fra Columbia via Storbritannien. Da de kiggede nærmere efter, fandt tolderne ud af, at 98 af de næsten 2000 frugter indeholdt tretten gram flydende kokain hver, i alt cirka femten kilo.

Så kan man tale om frisk frugt, der giver dig god energi.

En kilde forklarede til South China Morning Post, at “en del af frugtens lag var skrællet af, og frugtkødet var fjernet, før den flydende kokain var blevet sprøjtet ind i det hule indre, inden skrællen blev limet på igen. På udseendet alene var det svært at skelne mellem dem, der indeholdt stoffer, og dem, der bare var frugt. De ansatte var nødt til at inspicere frugterne én af gangen.”

Hele processen tog toldmyndighederne over fire timer, eftersom de 98 modificerede frugter var fordelt mellem de 160 kasser, forsendelsen ankom i.

Det er langt fra første gang, at frugt eller grønt er blevet brugt til at smugle stoffer. Næste gang du skræller en pitaya eller en banan, kan det være, du er heldig og får mere end bare almindelige vitaminer.