NASA har lavet en playliste med ’uhyggelige rumlyde’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Man siger godt nok, at i rummet kan ingen høre dig skrige, men det betyder ikke, at der er stille. Rummet vibrerer med en række forskellige elektromagnetiske bølger, der kan omdannes til lydbølger og fyres gennem en højtaler. Resultatet er en masse lyde, der minder om effekterne i iMovie, men når man tænker på, at man i virkeligheden lytter til en sonde, der flyver gennem en støvsky eller brølet fra Jupiters magnetfelt, bliver lydene ret interessante. Faktisk næsten uhyggelige.

Videos by VICE

NASA har taget en masse af de lyde og lavet en Halloweenplayliste ved navn “Spooky Space Sounds.” Lydene er optaget af forskellige rumsonder fra 1970’erne til i dag og omfatter en række forskellige sus, pulsslag og hvæs krydret med enkelte betryggende kommentarer fra NASAs medarbejdere. Mange af lydene er ikke specielt overvældende, men nogle af dem er virkelig gode, så vi har samlet vores favoritter og præsenterer dem her, sammen med et par interessante oplysninger.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/playlists/362980763&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true

Track nummer fem er intet mindre end lyden af lyn, der brager fra Jupiters overflade – opfanget af Voyager, da den fløj forbi i 1979. Du kender nok Voyager-programmet, for Voyager 1 er lige fløjet ud i det interstellare rum og er dermed rejst, “længere end nogen eller noget har gjort før.” Du ved måske også, at de to Voyager-sonder begge er udstyret med en guld-grammofonplade med lyde fra jorden i tilfælde af, at intelligente væsener finder den. Som folkene bag Voyager selv beskriver det, “rumskibet kan potentielt holde flere milliarder år, så disse tidskapsler vil måske en dag være de eneste spor af vores civilisation.”

Track nummer 8 er en lydgengivelse af radiobølger fra Saturn fanget af Cassini-rumskibet, der var i kredsløb om giganten i 2004. Sonden fløj i ottetaler om planeten og dens måner indtil 2017, hvor den til sidst løb tør for brændstof i september. Efter 20 år i rummet besluttede NASA at sende Cassini på en kamikaze-mission ind i planetens atmosfære. Det var for at sikre, at Saturns måner forblev uberørte, fordi NASA mener, de har forhold, der minder om jorden, så de er øremærkede til at bliver efterforsket yderligere. Cassini fløj ned mod overfladen d. 15. september og destruerede, så snart den kom i kontakt med atmosfæren.

Hvis du vil høre et nummer, der minder mere om en rigtig lyd, og ikke bare en dårlig synthesizer, så skal du tjekke track nummer seks: “Stardust: Passing Comet Tempel.” Det lyder som hagl, der banker mod et bliktag, og det er også mere eller mindre, hvad det er. Da Stardust-sonden fløj forbi en komet i 2011, røg den igennem en sky af rester, der bombarderede sonden med støv og klippestykker.

Mod det uendelige univers!