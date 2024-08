New Era-kasketter, club kids og grime: Billeder fra de legendariske UK-klubaftener ChockABlock

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey UK



Tilbage i midten af 00’erne stod musikjournalisterne Joseph “JP” Patterson og HyperFrank bag ChockABlock, et klubarrangement, der hurtigt blev til en kultsucces takket være optrædener ved nogle af Storbritanniens mest progressive kunstnere, herunder folk som Skepta, Tempa T og Giggs, inden den forsvandt fra rampelyset. Men nu er den tilbage (dog med væsentlig færre New Era-kasketter). Her kan du dyrke nostalgien med en hel stak billeder fra de gamle dage med ChockABlock og lade JP fortælle dig om, hvordan det hele blev stablet på benene.

Videos by VICE

Den første ChockABlock-aften gik ned den 27. april 2007. Efter første gang jeg havde været til grime-rave på Northamptons Club Teeze, hvor D Double E, Flirta D, DJ Cameo og flere optrådte, følte jeg mig inspireret til at spare lommepenge sammen til mit eget show. Til den første fest lykkedes det mig at få Skepta, Tinchy Stryder, Logan Sama, der på det tidspunkt var ret ukendt og optrådte under navnet Bok Bok, plus nogle andre med. Det var en fed aften på en rigtig hood-agtig caribisk klub i midten af Northampton. Folk snakker stadig om den aften, hovedsageligt på grund af Skeptas påklædning – han var iført garderuniform og bowlerhat.

Efter det arrangement begyndte folk at snakke om os, og rygtet nåede frem til natklubben EGG i London, som kontaktede mig og spurgte, om jeg havde lyst til at sætte noget op hos dem. Jeg arbejdede med EGG gennem fire år, og vi har mere eller mindre haft hele undergrundsscenen på plakaten i den tid – fra Ruff Sqwad og Slew Dem til Cooly G og Burgaboy. Efter det sidste arrangement i 2011, som vi satte op sammen med Oxfam, besluttede jeg mig for at fokusere på min karriere som musikjournalist, så det er fedt at komme tilbage nu og sammen med TRENCH introducere en hel ny generation for vores take på grime-raves.

Der er et behov for den type undergrundsaftener, som vi laver. Det er en måde at vise, at vi kan finde sammen i fred og ro og dyrke den musik, vi elsker. Vi har drill og grime under samme tag, og det bekymrer os overhovedet ikke! ChockABlock har altid handlet om mangfoldighed – fra nu-ravere til streetkids og trendy medietyper – og det er noget af det, som gør London-scenen så fed. Det er forskellige genrer og kulturer i storslået harmoni.

Foto: Bernard Miller

Foto: Bernard Miller

Foto: Bernard Miller

Foto: Bernard Miller

Foto: Bernard Miller

Foto: Bernard Miller

Foto: Bernard Miller

Foto: HyperFrank

Foto: Bernard Miller

Foto: Bernard Miller

Foto: Bernard Miller

Foto: Bernard Miller

Foto: Bernard Miller