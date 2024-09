Britisk undersøgelse viser, hvor usundt det er at være kok

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES UK

Du mener selv, du har haft en lang dag. Du slæbte dig selv ud af sengen og mødte tidligt, så du kunne nå at forberede de der dokumenter, din chef skulle bruge til sit morgenmøde. De eneste solstråler, du fik, var på din fem minutter lange tur til 7-Eleven, hvor du kastede tre pølsehorn i svælget, inden du vendte tilbage til kontoret for at fortsætte kampen mod en konstant strøm af uønskede emails. Og du nåede for tredje dag i træk ikke hjem i tide til at se Aftenshowet, fordi dit skrivebord er mere faktura en bord. Og så var toget selvfølgelig forsinket… igen.

Uanset hvor stressende dit kontorjob kan føles, så blegner det sandsynligvis i forhold til en overbebyrdet koks stressniveau. Som kok arbejder man lange aftenvagter bøjet indover et varmt komfur på ikke særligt meget plads, mens man jonglerer skarpe knive, varme tallerkener og en endeløs strøm af ordrer fra tjenerstaben.

Ikke overraskende er den slags arbejdsmiljø noget, der sætter sig sine spor. En ny undersøgelse, foretaget blandt 265 af den britiske fagforening Unites medlemmer bosiddende i London, fandt ud af, at kokkenes lange arbejdsdage påvirker deres fysiske og mentale helbred.

Ifølge Unite, der offentliggjorde resultaterne i sidste uge, svarede 44 procent af de adspurgte kokke, at de arbejder mellem 48 og 60 timer om ugen, og 14 procent arbejder over 60 timer om ugen. Halvdelen af dem afslørede, at det regelmæssigt forventes af dem, at de bliver på arbejde, selvom deres vagt officielt er overstået. Adspurgt om hvor vidt antallet af arbejdstimer påvirker deres helbred, svarede 69 procent ja.

Udover at arbejdet i køkkenet er fysisk krævende, viste undersøgelsen også, at kokkenes psyke påvirkes. De lange arbejdstimer betyder, at 51 procent af kokkene lider af depression, og at 78 procent er kommet til skade eller har misset en arbejdsdag på grund af træthed. Mange kokke fortalte også, at de tog smertestillende medicin (56 procent), drak alkohol (27 procent) eller tog andre stimulerende stoffer (41 procent) for at klare sig igennem en lang vagt.

Unite er ikke de første til at belyse de risici, der følger med et job i køkkenet. Andre undersøgelser har vist, at folk i restaurationsbranchen lider af dårligere fysisk og psykisk helbred end folk i andre professioner.

Dave Turnball, talsmand for Unite, fortalte til MUNCHIES, at han håber på, at undersøgelsen kan være med til at ændre den nuværende “arbejd indtil du falder om“-kultur, der hersker blandt nogle kokke.

Han sagde: “Det er arbejdsgivernes ansvar at skabe et arbejdsmiljø, der kan sikre en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv.”

Vi spurgte Turnball, om han mener, den samme arbejdetik gælder i køkkenerne udenfor London, hvor undersøgelsen blev foretaget. Han svarede: “Det er ikke kun et problem i London. Det er et landsdækkende problem. Arbejdsgivere på hoteller og restauranter tager for givet, at kokke arbejder meget mere, end de er ansat til, på grund af den dedikation og passion de har til deres arbejde. Arbejdsgiverne forventer ofte, at overarbejde er ulønnet, men så snart der er nogle, der bringer emnet på banen, beskyldes kokkene for ikke at administrere deres tid ordentligt, og de nægter at tage ansvar.”

Så næste gang du er nødt til at blive en time længere på jobbet, så send lige en tanke til opvaskeren, der er nødt til arbejde dobbeltvagt, fordi afløseren har meldt sig syg på grund af stress.