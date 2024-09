Et kærlighedsbrev til pigen, jeg forlod i Afghanistan

Artiklen er en del af vores Nye Naboer-temauge, hvor unge flygtninge i hele Europa er gæsteredaktører på VICE.com. Læs lederen her.



G.* er 16 år gammel og fra Afghanistan. Han bor for tiden på et pensionat i Athen, som er drevet af den græske NGO Praksis. An hensyn til hans sikkerhed er han anonym.

Kære Zeynep,

At tænke på dig gør mig trist til mode.

Jeg kunne lide dig, fordi du er høj, slank og smuk med dit lange, sorte hår, dine mørke øjne og din skønhedsplet på næsen, som er det, jeg allerbedst kan lide ved dit ansigt. Du er den sødeste pige, jeg nogensinde har mødt.

Jeg kan huske dit hjem, som var få skridt fra mit, nær ved søen. Jeg kan huske vores hemmelige møder, og hvordan vi kunne snakke i evigheder. Vi svømmede også sammen, selvom vi var bange for at blive opdaget af din far. Engang tog han fat i mig og fortalte mig, at jeg aldrig måtte røre dig. Her i Grækenland, hvor jeg bor nu, er tingene anderledes. Her er ikke så mange regler.

Jeg husker, hvor meget du græd, da jeg fortalte dig, at jeg ikke kunne gifte mig med dig. Men det er ikke, fordi jeg ikke vil. Jeg havde bare ingen penge eller nogen uddannelse. Jeg sagde til dig, at jeg ville tage til Europa for at blive læge, og når jeg havde tjent nok penge, ville jeg vende hjem til Afghanistan for at gifte mig med dig. Men nu er jeg bange for, at du er gift med en anden. Du har måske allerede fået hans børn.

Jeg vil virkelig gerne se dig igen, Zeynep.

G.

Illustration af Ana Jaks.

