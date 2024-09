Mød den 17-årige fra Elfensbenskysten, som er moderigtig på mikrobudget

Artiklen er en del af vores Nye Naboer-temauge, hvor unge flygtninge i hele Europa er gæsteredaktører på VICE.com. Læs lederen her.

Abdoullaye is 17 år og oprindeligt fra Elfenbenskysten. Han bor på et flygtningecenter i Palermo, Sicilien. Alle billeder af Francesco Faraci.

Jeg skifter tøj mindst tre gange om dagen – hver del af dagen kræver sit eget outfit. Jeg tager et umatchende pangfarvet jakkesæt på om morgenen. Måske grønne bukser og en hvid jakke, for eksempel. Om eftermiddagen har jeg noget på med et sjovt twist, som en alpehue og camouflage-jakke. Men om aftenen har jeg altid et rigtigt, matchende jakkesæt på. Hatte og butterflies og absolutte must-haves for mig – jeg foretrækker butterfly frem for slips.



Det giver det bedste førstehåndsindtryk at se skarp og velgroomet ud. Folk genkender mig på flygtningecenteret, hvor jeg bor. Jeg får altid komplimenter, når jeg forlader mit værelse og går nedenunder. Folk er flinke og kalder mig “beddu”, som betyder flot på siciliansk.

To fyre, som arbejder på centret, lagde mærke til min interesse for mode, og en eftermiddag spurgte de mig, om jeg ville posere til et shoot i mit eget tøj. Det var ikke noget stort, men det var virkelig sjovt – det var sådan, jeg fandt ud af, jeg vil være model.

Jeg er stolt af min garderobe. Jeg synes, den er noget særligt, især fordi jeg kun er 17 og er på et meget stramt budget. Jeg synes, jeg har gjort det ret godt på den måde. Jeg køber det meste af mit tøj her i Ballarò (et populært gademarked i centrum af Palermo, red.). Der bliver solgt så meget second-hand eller vintage, at man altid kan finde gode priser og accessories – især hatte – for meget få penge. Jeg købte en gang et lækkert jakkesæt med vest for fem euro. På den måde har jeg skabt min garderobe ud af ingenting.



Hvis man vil være moderigtig på et meget stramt budget, så er der nogle råd, man kan følge: For det første skal man vide, hvor man skal lede efter billigt og smart tøj i god kvalitet. Men det er endnu vigtigere at lære at være tålmodig og lægge et budget – køb aldrig noget impulsivt i øjeblikket, tal altid med sælgeren først og forsøg at prutte om prisen på en god måde. Vær ikke bange for at gå væk fra det stykke tøj, du er interesseret i, et stykke tid og komme tilbage et par gange for at se, om det er værd at bruge pengene på det. Og sørg for at se, hvad der ellers er, før du køber.



Jeg blev interesseret i mode ved at se min mor arbejde. Hun ejer en lille tøjfarvebutik hjemme i Elfenbenskysten, hvor jeg er fra. Jeg var vild med alle farverne i butikken, og jeg elsker stadig at gå i stærke farver. Det er en kunstform at blande og matche farver. Jo flere stærke farver, former og stilarter, jeg har i min garderobe, jo mere og bedre kunst kan jeg skabe med mit tøj. Så hvis du virkelig vil lære at være fashionabel på et stramt budget, så er den tredje regel, at du skal lære at matche forskellige stykker tøj, så dit outfit bliver større end summen af de enkelt dele.

Generelt er jeg god til at være opmærksom og observere andre, men jeg får ikke inspiration fra en bestemt kilde. Jeg følger ikke modeller eller læser modeblade eller hjemmesider. Jeg ville ikke rigtig vide, hvem jeg skulle følge – jeg har ikke været i Europa så længe, og vi havde ikke den slags i Elfenbenskysten. Det er mere impulsivt for mig, og det virker, som om det er min natur.

Men min passion er ikke kun et spørgsmål om æstetik. Folk respekterer dig mere, hvis du er velklædt og ser skarp ud. Men det handler ikke kun om magt – jeg er hverken magtfuld eller stærk. Styrke tilhører Gud. Det handler om at skille sig ud, at give respekt og få respekt igen. Stil og elegance handler ikke kun om udseende – hvordan du opfører dig er lige så vigtigt som det, du har på.

Det er det, jeg forsøger at forklare for mine venner. De spørger mig ofte, hvad de skal tage på, hvad der passer til de her bukser og under den blazer, og skal jeg tage en hat på. Jeg kan godt lide at hjælpe, så det er helt fint, når folk spørger, om de må låne noget af mit tøj. Jeg vil bare gerne være sikker på, at de giver det tilbage. Jeg passer godt på mit tøj, og jeg vil være sikker på ikke at miste det. Det er nok den fjerde regel ved at være fashionabel – elsk dit tøj og pas godt på det. Ellers skal du hele tiden købe nyt. Mit femte og sidste råd er, at man skal udtrykke sin personlighed gennem sin stil.

Jeg ville elske at arbejde som model i en periode. Folk heroppe bliver ved med at sige, at jeg burde prøve det af. Jeg kan godt lide at spille lidt for kameraet. Da vi tog billeder til den her artikel, valgte jeg Ballarò som location. Jeg kender alle sælgerne der. De er allesammen virkelig søde – det er det første, jeg lagde mærke til ved Sicilien: Folk er varme og venlige.

Der var også nogle stykker, der spurgte mig, om de måtte tage et billede sammen med mig den dag – butiksejerne kiggede ud gennem persiennerne, og de handlende gav mig tøj at posere i. Jeg havde det virkelig sjovt, og jeg synes, billederne blev virkelig gode. Jeg håber på at flytte til Milano, lige så snart jeg får mine papirer. Jeg har allerede kigget på nogle modelbureauer deroppe, og jeg håber, et af dem vil skrive kontrakt med mig på et tidspunkt.

Man har meget fritid, når man venter på sine papirer. Eller snarere en masse tom tid. Man kan ikke rigtig lave noget, for man er ikke nogen. Man venter bare. Det er til gengæld farligt at tillade sig selv at hænge fast i det, for du begynder at tænke, at hvis du ikke er nogen, så er det også lige meget hvad du gør – også dårlige, dumme ting.

Derfor bruger jeg tøj til at afspejle min personlighed. Det kan godt være, jeg ikke har ID eller papirer, men min stil er min måde at sige, “Jeg er Abdoullaye, her er jeg.” Det er den femte regel for at være fashionabel på budget – gør det for din egen skyld.

