Ni dokumentarer om kvinder, du kan se gratis på YouTube

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Hvis du allerede har binget Riverdale, Queer Eye og Wild Wild Country på Netflix, går du måske og mangler en ny platform til at tilfredsstille dine tv-behov i 2018. Nu kommer vi lige med et forslag, du sikkert ikke har overvejet: YouTube.

Videos by VICE

YouTube har så meget mere at byde på end bare idiotiske Logan Paul-videoer og skønhedstips fra influencere – det er også hjemsted for nogle af de bedste dokumentarer lavet af og med kvinder. Og mange af dem er helt gratis og frit tilgængelige – så hvis du prøver at spare lidt på streaming-budgettet, er det et fremragende sted at søge hen.

Det er selvfølgelig ikke alle YouTube-videoer, der er af lige så høj kvalitet som for eksempel Isabella Rosselinis fortolkning af sneglens parringsritual ved hjælp af dans og kreative kostumer (se videoen herunder). Hvis du leder efter ikke-Netflix-relateret indhold til at dæmpe angsten i din moderne sjæl, så har vi gjort forarbejdet for dig her. Fra kultklassikeren fra 1996 Dirty Girls, der blandt andet byder på den sejeste ottendeklasseelev, du nogensinde har mødt, til et dystert portræt af sibiriske modellers kummerlige vilkår i Kina. YouTube ligger inde med nogle af de mest spændende kvindecentrerede dokumentarer på nettet.

Bonus: du kan se dem alle sammen kvit og frit uden at skulle ud og tigge din kæreste eller sambo om kodeordet til deres streamingkonto. Hvor er du heldig!

Siberia’s Next Supermodels, 2014

Taget den veldokumenterede udnyttelse af mindreårige i modebranchen i betragtning, så kommer det næppe som nogen stor overraskelse, at unge kvinder ofte er ofre for skruppelløse forbrydere. Marcel Theroux’ film fra 2014 følger en gruppe unge sibiriske piger – nogle af dem er kun 14-15 år – som forsøger at bryde igennem i den kinesiske modeindustri, mens de samtidig skal navigere farerne ved at bo alene i et fremmed land. Det er en dybt ubehagelig film, der tjener som en påmindelse om, at vi bliver nødt til at arbejde på at sikre bedre vilkår for sårbare, unge modeller.

The World’s Most Enhanced Woman and Me, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=zHLK7gfZ_yI

I 1990 var Lolo Ferrari en af verdens mest berømte glamour-modeller. Hun optrådte regelmæssigt på forsiderne af magasiner med sin kæmpebarm, inden hun døde i en ung alder i 2000. Filmen følger en række kvinder, som vil gå i Ferraris skønhedsopererede fodspor, inden et forbud mod kæmpeimplantater i brysterne træder i kraft.

Dirty Girls, 1996

I 1996 filmede Michael Lucid, der på det tidspunkt gik i 3.g, sine klassekammerater, mens de brokkede sig over de såkaldte dirty girls på skolen. Resultatet blev intet mindre end en kultklassiker. Ikke mindst, fordi den giver seeren et unikt indblik i 90’ernes ungdomskultur og den spirende grungebevægelse. ”I er så slammede, helt ærligt!” hviner en meget overklasseagtig pige, mens Michael Lucid filmer skolens dirty girls, mens de har vandkamp på parkeringspladsen. ”En rigtig dirty girl er en person, der er ligeglad med, hvad der er trendy,” forklarer en af dem. Dirty girls er for seje.

Married To The Eiffel Tower: In Love With An Object, 2008

https://www.youtube.com/watch?v=rsfcQ1Ew9z4

I 2007 blev en amerikansk kvinde ved navn Erika LaBrie gift med Eiffeltårnet og ændrede navn til Erika Eiffel. Denne dokumentar formår at udforske et følsomt emne, nemlig objektofili, en seksuel orientering, hvor folk føler sig seksuelt eller romantisk tiltrukket af ting. Filmen følger Erika LaBrie på hendes rejse mod at fuldbyrde sit ægteskab med det parisiske monument. Den byder også på en kvinde, som er forelsket i ”en rigtig flot” bue ved navn Lance, og så er der Eija-Ritta Berliner-Mauer, som rejser til Tyskland for at være sammen med sin kæreste, Berlinmuren. ”Jeg har prøvet at hade dig,” siger hun til muren. ”Du har forårsaget så meget lidelse for så mange mennesker. Men du gør mig lykkelig.”

The Last Kalinga Tattoo Artist, Whang Od, 2018

Whang-od Oggay er den sidste nulevende Kalinga-tatovør fra Butbut-stammen i Filippinerne. Hun er født i 1917 og har tatoveret Butbut-folket, hovedjægere og nysgerrige turister hele sit liv. Filmen dokumenterer hendes forunderlige liv og placerer det inden for den bredere kontekst af stammens historie.

The Family That Walks On All Fours, 2006

Langt ude på landet i Tyrkiet bor familien Ulas, som hovedsageligt består af kvinder. Ingen af dem er i stand til at stå oprejst, og derfor bevæger de sig rundt på alle fire. De er blandt de eneste mennesker i verdenen, som lider af Uner Tan-syndrom, en sjælden lidelse, der gør, at man kun kan bevæge sig på hænder og fødder. The Family That Walks On All Fours kommer ind på temaer som fordomme inden for sundhedsvæsnet og den dårlige behandling af folk med handicap.

From ‘Iron Girls’ to ‘Leftovers’ – Independent Women In China, 2015

Vi kunne selvfølgelig ikke lave en liste over de bedste dokumentarer på YouTube uden at nævne en af vores egne, vel? Se værten Milene Larsson udforske, hvordan kønsnormer begrænser unge mænd og kvinder i Kina – og samtidigt give et bud på, hvorfor landets unge tilsyneladende er holdt op med at gifte sig.

Green Porno: Snail, 2008

Hvis du kun ser en video fra nærværende liste, så skal det være den her. I 2008 lavede den italienske skuespiller og model Isabella Rossellini en serie af oplysningsfilm om, hvordan forskellige dyr parer sig. Jeg har slet ikke ord for, hvor fed den er. Lad os bare sige, det er et surrealistisk mesterværk, der er helt perfekt at ryge en pind til. Fyr op, læn dig tilbage, og se en ikonisk skuespiller klæde sig ud som en snegl og simulere gastropoda-samleje.

Britain’s Homeless In Winter: Girls Living On The Streets Of Brighton, 2018

Filmen er en del af BBC3s serie Love and Drugs On The Streets og følger 18-årige Kelly, mens hun leder efter et sted at holde sig varm, få et måltid og ly for natten i Brighton. Flere og flere mennesker bliver hjemløse i Storbritannien, og portrættet af Kelly er rørende og giver seeren indblik i det barske liv på gaden.