Ni gange hvor folks potkoger gik helt galt

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

At drikke eller ikke at drikke: det er spørgsmålet.

Om det er ædlest for et sind at tåle den hårde weedkogers hvasse pileskud eller at gå væbnet mod et hav af weedkogere og ende dem med trods; at dø, at trække en weedkoger – blot det, og så at sige, søvnen ender den hjerteve, de tusind weedkogere, som kødet arver – vist er det en udgang, man stærkt må håbe på; at dø, at trække en monster-weedkoger.

Dybest set, så prøver jeg at sige, at det kan være rigtig fedt at ryge weed, og det kan være rigtig nedtur at ryge weed. For hver optursoplevelse er der en tilsvarende elendig oplevelse. En tur i rendestenen for hver superkoger.

Vi har fundet ni artikler fra arkivet, der byder på cannabisrelaterede horrorhistorier, som måske får dig til at tænke to gange, inden du tænder den næste pæl.

Scafell Pike. Foto: Wikimedia commons

I september 2017 måtte et redningshold frelse fire mænd, der havde besteget Englands højeste bjerg, efter de, ifølge de lokale myndigheder, havde ”røget cannabis og mistet evnen til at gå”. Ingen af de fire herrer blev anholdt, men den lokale politileder udtalte dog i kølvandet på hændelsen, at cannabis ”ikke hører til på toppen af et bjerg”.

Tilbage i 2015 talte vi med en flok eks-stonere, der af forskellige årsager havde sendt bongen på pension. I en historie, der fik titlen ”Strange Bedfellows”, fortæller en anonym fyr om, hvordan han holdt op med at ryge, efter han engang havde optrådt på gaden med sin bongotromme og senere røget sig helt i gulvet i et mystisk, gammelt hus sammen med en gammel, troldmandsagtig fætter, der hele tiden talte om at sprætte folk op. Hvem har ikke prøvet det?

Jeffrey Shaver var en helt almindelig mand med en bong. Det var lige indtil en hændelse, der involverede en slikautomat på et hospital, som førte til, at politiet anholdt ham for besiddelse af pot og konfiskerede hans bong. Men det havde 31-årige Jeffrey Shaver ikke tænkt sig at finde sig i. Han begyndte at demonstrere udenfor retsbygningen i Ontario, Canada med et skilt med påskriften: ”Giv mig min bong tilbage” iført en grøn speedo-trusse. På mirakuløs vis lykkedes Shavers protestaktion, og han fik sin bong tilbage.

Vores venner på VICE UK spurgte sidste år en række folk om deres oplevelser med at lægge potten på hylden, og der var især en historie, der stak ud i den forbindelse. Semianonyme Daniel fortalte VICEs Nilu Zia, at han kun havde røget et par gange, da han besluttede sig for at rejse til Amsterdam sammen med en flok garvede bonghoveder. Vennerne besluttede sig for at inhalere cannabiskoncentrat fra en pose, og ”til den dag i dag kan jeg kun beskrive oplevelsen som følelsen af at være spærret inde i mit eget sind.” Daniel beskriver timerne efter som en ”rundrejse gennem samtlige af filosofiens mest komplicerede problemstillinger og paradokser, der alle sammen skulle løses på samme tid, og jeg havde ikke engang evnerne til at fortælle min ven, hvad der foregik i mit hoved, mens vi gik rundt udenfor i et forsøg på at få mig til at falde ned igen.” Vildt nok.

Foto: Bruno Bayley

VICE UK’s Nilu Zia har også indsamlet seks fortællinger fra folk, der har prøvet at være tåkrummende pinligt skæve. Samtlige historier ender i en lind strøm af opkast – lige bortset fra Billys. Han fortæller, at han engang røg sig så lam i æsken, at han tilbragte ”to timer med at prøve at fodre krokodillen på min Lacoste-trøje”. Shout out til dig, Billy. Du virker fed.

I hvad, der kun kan beskrives som et episk indlæg, beretter VICEs skribent Allie Conti i sin ”Florida Stories”-klumme, om dengang hun af vanvare spiste potkage i en tidligere narkobarons varevogn. Ved samme lejlighed var hun lige ved at blive medlem af et hampkartel og var nødsaget til at interviewe en straffefange, mens hun trippede som en sindssyg. Cray!

En anonym skribent for Broadly skrev engang historien om, hvordan vedkommende havde bagt potbrownier og ved et uheld brugt ti gange så meget pot, som opskriften påkrævede. Det var selvfølgelig på grund af et fejlplaceret decimalkomma, vedkommende endte med at være skæv i hele 48 timer. ”På et tidspunkt tænkte jeg, ’gad vide, om jeg nogensinde bliver normal igen’.” Hvad er pointen med historien? Find en anden opskrift næste gang.

Sidste vinter lavede politiet i Atlanta razzia til en julefest, hvor folk var klædt ud i sexet undertøj. Politiet fandt en meget lille mængde pot, men da ingen af festdeltagerne ville tilstå ejerskab, besluttede de sig for at arrestere 63 festaber i alderen 15 til 31.

Photo by Jamie Lee Curtis Taete

I forbindelse med Valentins Dag sidste år prøvede VICEs Justin Caffier en masse forskellige potbaserede elskovsmidler. Det gik cirka lige så godt, som du tror.

Hvad er det vildeste, du har spist, mens du var skæv? 37-årige Martys kom i form af det her billede.

Jøsses.

Er du skæv lige nu? Så tjek vores liste over de bedste Netflix-serier at se, når man har røget. Velbekomme.