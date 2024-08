Ni ting du bør lave for ikke at dø af kedsomhed i løbet af julen

Hvis du fejrer jul, bliver den værre, jo ældre du bliver. Du skal til at købe gaver efter at have brugt en masse år på bare at modtage dem fra det, du har formodet, var en skægget Nordpolen-beboer, der brød ind i dit hjem om natten. Ældre familiemedlemmer begynder at dø. Familien bliver brudt ned i flere forskellige fraktioner. Boblende vrede bliver kanaliseret gennem hidsige ord over brun sovs. Og selv hvis du er heldig nok til at komme fra en familie med penge og glæde, er det i virkeligheden bare en tid, hvor du sidder på din flade, er det ikke?

Når julen er ovre, er der den lange periode af ingenting før nytår, hvor du vitterligt bare venter på, at tiden går. Intet er åbent. Ingen er hjemme. Der sker ingenting. Med andre ord er det fucking kedeligt. Personligt vil jeg hellere bruge mine dage på at lave noget andet, som at køre go-kart eller slikke en giftig frø på ryggen og se, hvad der sker.

Nu når jeg virkelig har dræbt stemningen, kommer der herunder en stor bunke ting, du kan læse, høre og kigge på i løbet af de næste par uger, så du ikke bare sidder og glor ud i tomrummet. Vi forventer, at du allerede har set vores sprøde videoer fra 2017 (for eksempel Noisey Blackpool Grime 2: One Year On eller The People Vs Big Shaq eller Princess Nokia and the Art of Doing What You Want) og gjort rent bord på vores mange features, så her er nogle andre ting, der kan bruges til at fordrive tiden før døden med. Alt sammen udvalgt af Noiseys UK-redaktion:

Hvis du også er en kæmpe musiknørd, vil du nok nyde den her podcastserie, der dissekerer Kendrick Lamars To Pimp A Butterfly og Kanye Wests My Beautiful Dark Twisted Fantasy på track-for-track-basis gennem en prisme af biografisk kontekst, musikvidenskabelige genialiteter og kulturel relevans. Samtidig er den nok ret interessant at lytte til, hvis du tror, at du hader Kanye West, for den vil helt klart klarlægge alle grundene til, at du tager fejl.

BROCKHAMPTONS KORTFILM ‘BILLY STAR’

Ugh, har du nogensinde elsket noget så meget, at du ønskede, at der var en måde, hvorpå du kunne lave det til en lille bold og stoppe den i munden og indtage det hele i en oversavlet affære, hvor du sætter pris på hver bid uden at ødelægge den? Det er sådan, Brockhamptons kortfilm Billy Star får mig til at have det, og det vil den nok også gøre for dig. Der er masser af nye numre og smukke skud af LA imellem solopgang, solnedgang og mørkets frembrud.

Der er selvfølgelig blevet skrevet meget om Melodrama af Lorde, fordi det var et af årets mest dynamiske og relaterbare pop-mesterværker. Hvis du skal læse noget om det, der ikke ligger på den her hjemmeside, så lad det være det her fantastiske, sprælske, meget menneskelige essay af Caitlin White. Det vil sætte sig i dig.

Jeg ved ikke, om der nogensinde vil komme et mere cool menneske end Chloë Sevigny – bortset fra måske Rihanna, men hun udgav “Umbrella”, hvilket ikke er så cool – og i den her korte gennemgang for Pitchfork tager hun os med igennem den musik, hun var besat af, mens hun voksede op. Fra musicalen Annie til Brian Eno. Nogle gange kan det være tørt at høre om andre menneskers musiksmag, men af en eller anden årsag er det her super dragende.

Tæsk den her på forskellige upassende tidspunkter for at udløse frustration, ravage og kaos i løbet af feriedagene.

DENGANG DANNY L HARLE LAVEDE ET NUMMER PÅ TI MINUTTER

Se den onde lille PC Music-ekspert skråstreg lortelyd-poster Danny L Harle lave en kæmpe banger ud af ingenting på mindre end ti minutter, mens han koncentrerer sig virkelig meget om at choppe et Clean Bandit-sample op, og forskellige latterlige tags som “YES MILORD” og “INFINITE BASS” lyder i baggrunden.

JEFF GOLDBLUM RANGERER TATOVERINGER AF HANS EGET ANSIGT PÅ EN SKALA AF EN TIL TI GOLDBLUMS

Det der står i overskriften.

DEN HER MÆRKELIGE NYE TEGNESERIE PÅ NETFLIX, DER HEDDER ‘BIG MOUTH’

Se Big Mouth på Netflix, hvis du har lyst til at se REM’s Michael Stipe i tamponform mens en, der lyder som ham, synger en version af “Everybody Hurts”, der hedder “Everybody Bleeds”. Og så er Kristen Wiig med som en talende vagina.

TYLER, THE CREATORS TINY DESK CONCERT

Hvis Flower Boy også var en af dine yndlingsplader i år, vil den her kolde video i lilla skær med Tyler, der fremfører en håndfuld numre med et gospelkor, fuldstændig berolige dig.