Nicolas Cage vil ikke finde sig i at have sit ansigt på japansk slik

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES i USA.

I sidste uge begyndte billederne af nogle popcornagtige stænger, udsmykket med et flot billede af en smilende Nicolas Cafe med skæg og briller, at dukke op, og medierne var ikke sene til at kaste sig over nyheden. Historien var over det hele.

Der er tale om en Umaibō-agtig snack, der åbenbart skulle være en del af promoveringen af Cages nye film Army of One (som med vanlig sans for akavede oversættelser hedder Mit Mål, Bin Laden i Japan), og indpakningen med den behårede, men glade Nicolas Cage hang altså tilsyneladende sammen med filmen.

Det var en smuk blanding af popkultur, japansk kitsch og så Nicolas Cage, som på en eller anden måde bare altid er mærkelig. Det skabte en perfekt absurd balance, og da først verden havde hørt om det, var det svært at lægge låg på historien igen.

Men der er et problem. Nicolas Cage vil ikke have noget som helst at gøre med de stænger.

Selvom der ikke er tale om fake news, så ser det ikke ud til at Riska, firmaet bag Umaibō-stængerne, har tilladelse til at bruge Cages ansigt. Ifølge en pressemeddelelse, som MUNCHIES har fået fingrene i, med den spektakulært vidunderlige overskrift “NICOLAS CAGE HAR PÅ INGEN MÅDE NOGET AT GØRE MED REKLAMER FOR DET JAPANSKE SLIKMÆRKE RISKA,” så findes produktet bestemt, men det har aldrig været meningen, at det skulle sælges eller anbefales af Cage.

“De seneste par uger har adskillige medier fejlagtigt bragt historien om, at Nicolas Cage reklamerer for det japanske slikmærke Riska,” udtaler filmens internationale salgsagentur FilmNation International. Pressemeddelelsen slår fast, at det kun var meningen, at stængerne skulle uddeles til biografgængerne, men det havde de åbenbart heller ikke tilladelse til:

“Nicolas Cage har på ingen måde noget at gøre med reklamer for det japanske slikmærke Riska, som det ellers for nyligt er blevet rapporteret i nyhedsmedier. Nicolas Cage havde på forhånd ingen kendskab til, at produktet blev skabt, og han har heller ikke givet tilladelse til, at de bruger hans ansigt på nogen måde. Produktet er skabt i forbindelse med den japanske premiere på MY TARGET, BIN LADEN (kendt som ARMY OF ONE i USA) og havde samme artwork som i filmen. De blev fremstillet i et begrænset aftale og skulle kun uddeles som reklame til biografgængerne i tre biografer. Alle parter, der står med ansvaret for produktionen og opmærksomheden omkring produktet, sender en dybtfølt undskyldning til Nicolas Cage for brugen af hans billede og beklager, hvis det har skadet ham og hans rygte på nogen som helst måde.”

Men man kan vel ikke klandre folk for at tro, at Nicolas Cage rent faktisk reklamerede for et japansk mærke, når man tænker på, at han tidligere har brugt sin Kabuki-agtige fremtoning i japanske reklamer.

Men der er ikke noget at gøre med de lækre My Target, Bin Laden-stænger. Riska bliver nødt til at fjerne Nicolas Cages ansigt fra pakkerne.