Nipsey Hussle og Kendrick Lamars “Dedication” er LA helt ind til benet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada



Det er ingen hemmelighed, at Kendrick Lamar er stolt over at være født og opvokset i Compton, som er den “m.A.A.d city”, der bliver refereret til i titlen på hans gennembrudsalbum. Han dukkede også op på den anden Los Angeles-rapper YG’s My Krazy Life. Og nu finder vi ham på en ny single fra endnu en anden californisk kunstner, nemlig rapveteranen Nipsey Hussles “Dedication”.

Sangen, der havde premiere på Zane Lowes Beats 1-program, er så West Coast, at du kan mærke temperaturen stige for hver hvinende synth, mens både Nipsey og K. Dot reflekterer over, hvad det betyder at være dedikeret til at stræbe efter forskellige mål. Lyt til “Dedication” øverst i artiklen, og hør Nipseys interview med Lowe om hans album Victory Lap herunder.