‘No Man’s Sky’ har endnu en kæmpe update på vej, men er vi ikke efterhånden pænt ligeglade?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Motherboard



Den mærkelige, tragiske No Man’s Sky-saga fortsatte, da Hello Games i forgårs annoncerede, at der udkommer et nyt patch til spillet senere på ugen. Ifølge et opslag på Steams online fora hedder det Path Finder Update og tilføjer åbenbart et nyt køretøj til spillet, som vil “hjælpe med udforskningen af hjemplaneter.” Det kortfattede opslag på 135 ord gør ikke så meget andet end at forsikre spillere om, at der er en mere detaljeret beskrivelse af det nye patch på vej, og bemærker i øvrigt, at spiludviklerne har taget hånd om nogle problemer med den foregående opdatering, som spillere rapporterede.

Det er godt at se, at Hello Games lever op til sit løfte om fortsat at opdatere deres indie gaming-darling – men er alle efterhånden ikke ret ligeglade? I en hvirvelstrøm af nyheder om den nye Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, og andre fascinerende opdagelsesspil som Horizon: Zero Dawn føles No Man’s Sky lidt som en ældgammel nyhed. Og det er heller ikke, fordi Path Finder Update virker så spektakulær. Som vi tidligere bemærkede, da vi i november dækkede Foundation Update, efterlod opdateringen os med “stort set det samme spil,” og det samme lader til at være tilfældet med Path Finder Update – med den undtagelse, at spillere nu får en bil, som de kan bruge til at udforske et nærmest uendeligt antal planeter, som alligevel alle sammen minder ekstremt meget om hinanden. Og syv måneder efter spillets udgivelse findes der stadig ikke en multiplayer-funktion, der er værd at bruge.

Hello Games skal diske op med mere end en glorificeret intergalaktisk golfvogn, hvis de vil have deres spillere tilbage. Ifølge SteamDB er antallet af No Man’s Sky spillere styrtdykket siden begyndelsen og er faldet fra over 212.000 aktive spillere på Steam på udgivelsesdagen til omkring 19.000 i slutningen af måneden. Og statistikkerne er kun blevet værre siden. Den seneste døgnmåling på SteamDB viser, at antallet af aktive spillere kulminerede i et patetisk 527. Spillet, der engang appellerede så bredt, er dødt.

No Man’s Sky sendte trykbølger gennem gaming-verdenen med sit løfte om et uendeligt antal verdener at udforske. Desværre har spillere siden fundet ud af, at der findes et utal af andre verdener, der er meget mere spændende at udforske.