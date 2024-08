Noah Cyrus og Lil Xans forhold er totalt kaos, og jeg elsker det

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Jeg har aldrig hørt en eneste sang med hverken Noah Cyrus eller Lil Xan. Det eneste jeg ved om Noah er, at hun er sanger og i familie med Miley Cyrus. Når jeg tænker på Lil Xan, ser jeg hans ansigtstatoveringer for mig. Selvom jeg ved stort set intet om dem, er jeg totalt oppe at køre over deres breakup, og jeg har set og genset alt om det på nettet igen og igen.

Det er ikke mere end nogle dage siden, at jeg fandt ud af, at Noah og Lil Xan var kærester, fordi jeg så et screenshot fra Noahs Instagram-story. Først tænkte jeg: Hvem fanden er de her mennesker? Men kort efter opdagede jeg, at det er et af de meste absurde kendis-dramaer, jeg har set i meget lang tid.

Jeg opsummerer lige højdepunkterne: Lil Xan lagde en kryptisk story på Instagram, hvor han hentydede til, at Noah var ham utro. Noah gik på Instagram Live for at fortælle sin side af historien og sidde og tude foran hundredtusindvis af seere. Så delte hun screenshots af beskeder fra Xan på sin story. Noah havde åbenbart sendt et meget ucensureret billede af Charlie Puths hoved på en pornostjernes krop, og på en eller anden måde overbeviste det Lil Xan om, at Noah var utro, så han slog op med hende (som om folk sender nøgenbilleder af den person, de er utro med. Det håber jeg virkelig ikke er en ting). Så twistede Noah hele historien og anklagede pludselig Xan for at være utro.

Det endte med, at Lil Xan lagde den platin-plade han har fået for sin single “Betrayed” ned i et badekar, og filmede sig selv mens han pissede på den. Han lagde den op med et sort/hvid-filter på Instagram.

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set et forhold falde sammen på den her måde. Så snart det første screenshot af Lil Xans reaktion på et photoshoppet “nøgenbillede” af Charlie Puth ramte min Twitter, har jeg været besat af at vide alt om Noah og Xans forhold. Jeg måtte bare se om den her historie kunne blive endnu dummere, og det kunne den i allerhøjeste grad.

Noah Cyrus og Lil Xan er de sidste i rækken af kendisser, som vi har kunne følge i tåkrummende, selvdestruktive detaljer, takket være deres sygelige behov for at dele alt, alt for meget ud af dem selv på sociale medier.

Ariana Grande og Pete Davidson, David Dobrik og Liza Koshy, Millie Bobby Brown og Jacob Sartorius, og mange andre, er alle par, som elsker/elskede at lade deres fans følge med i deres parforhold. De deler sukkersøde billeder og memes, der handler om deres kæreste, og de lægger grådkvalte vlogs om deres brud op til millioner af knuste fans. De sletter grundigt hver eneste Instagram-post om deres ekskærester, og slukker for kommentarer på de andre – og vi sluger det råt. Vi elsker den brutale og umulige ærlighed. Vi elsker sårbarheden ved at være pladask forelsket, og hvordan sådan nogle forhold kan udvikle sig urimeligt hurtigt. Vi elsker alle de latterlige påfund, de får (seriøst, det der med at pisse på sin platinplade fatter jeg stadig ikke). Men frem for alt elsker vi dramaet.

Jeg fortalte nogle af mine venner om alt det, jeg har lært om Noah Cyrus og Lil Xans brud, og en af dem sagde: “Hvor er jeg glad for, at der ikke fandtes Instagram Live, da vi gik i gymnasiet.” Jeg blev straks kastet tilbage til nogle meget pinlige og ømme øjeblikke, fra dengang jeg var purung. Da jeg var 11 ændrede jeg min MSN-status til følelsesladede tekster fra sange, brudt op af knuste hjerte-emoticons, når ham jeg var vild med ikke svarede på min besked, inden han loggede ud. Da jeg var 12 kom jeg til at have min dagbog liggende fremme på min seng, og min ven læste i den, mens jeg var i bad. Da jeg gik i 10. klasse lagde jeg live-opdateringer på Facebook hver uge, mens jeg så Glee, indtil nogen sagde, jeg skulle slappe af. Da jeg var 17, skrev jeg emo-digte i en Moleskine, som om jeg vidste noget om verden. Vi havde ganske vist ikke Instagram Live, men vi havde masser af andre kanaler, hvor vi kunne udtrykke vores dybeste og vildeste følelser i fuld offentlighed, og med potentielle pinligheder til følge. De kendte havde samme muligheder før Noah Cyrus og Lil Xan.

Tror du ikke Tom Cruise ligger vågen om natten, og fortryder dengang han sprang op i sofaen, da han var på besøg hos Oprah? Tror du ikke Angelina Jolie fortryder, at hun fik lavet matchende blod-medaljoner sammen med Billy Bob Thornton? Tror du ikke Taylor Swift eller Drake fortryder alle de sange, de har skrevet om deres kærester, og at de har delt dem med hele verden? Er det sociale medier, der giver os mulighed for at se de sårbare, overdrevne og potentielt pinlige sider af vores elskede kendisser, eller bobler de følelser altid op til overfladen på den ene eller den anden måde?

Jeg kan ikke lade være med at være lidt skeptisk omkring kendte, der deler alt for meget på internettet. De ved, hvor nysgerrige vi er, og hvor meget vi elsker, når vi kan relatere til dem, så der er intet i vejen for, at vores foretrukne online personligheder kan opdigte historier om dem selv for at fastholde din og mins interesse – ja, også dig, for du har jo trods alt klikket på den her artikel. Og hvorfor ikke? I en Instagram-post, som nu er blevet slettet (selvfølgelig) foreslog Lil Xan, at det var Columbia Records, der havde organiseret hele hans forhold til Noah Cyrus. Det benægter Noah, og ville ønske, at Xan ville lade dem gå fra hinanden i fred og ro (for sent). Hvad er virkeligheden? Hvis det hele var fake, hvor passer Charlie Puth så ind i ligningen, og hvorfor?

Hvis man kigger på screenshots af beskederne mellem Noah Cyrus og Xan, kan man se, at hun har ændret hans navn i hendes telefon, så der er knuste hjerter omkring det. Lil Xan har intet mindre end otte knuste hjerte-emojis i sin Instagram-bio. Selv hvis det er fake, er det simpelthen så genkendeligt. Måske er det derfor, jeg ikke kan kigge væk.