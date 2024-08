NODEs ”Gi Mig Det Hele”-video får dig til at tage guldringen uden på pusherhandskerne

Brede røve og kokain. Og penge. Hvis der eksisterer en treenighed, der kan få Danmarks ungdom til at skrige i kor til afrobeat på deres lokale diskotek, vil ovenstående være den. Det lader til, at den københavnske rapper NODE har fået memoet, for på hans nye single “Gi Mig Det Hele”, er det lige præcis røve, coke og penge, han er ude efter.

Videoen er godt nok helt blottet for kvinder og kokain, men i stedet bliver vi taget en tur til Island med NODE og to venner for at se, hvor mange penge de egentlig har lavet. I hvert fald ruller de tungt i en stor, hvid Land Rover, og NODE flexer på os ved at tage sin enorme guldring på ud over sine North Face-handsker, der minder om dem, din ganja-pusher har på, når du står og skal købe for en hund af noget White Shark, Blue Cheese, Red Dragon, eller hvad der ellers lige er i sortimentet den dag.

Som med NODEs “Pakker Bar’“-video fra december er produktionskvaliteten i “Gi Mig Det Hele” imponerende, og man fornemmer referencerne til den franske rapscene i æstetikken. Der har ellers ikke været videoer til de seneste NODE-singler, der har været fast inventar på de danske hitlister, men den her gang har det været vigtigt for rapperen at dele noget visuelt, hvor han selv er i fokus.

“Jeg kan godt lide at udtrykke mig på alle måder og fortælle mine historier. Derfor laver jeg også musikvideoer. Jeg har lavet den her musikvideo til min fans, for jeg ved, at de har ventet længe på en video med mig. Så her er den,” siger han til Noisey.

Ja, her er den i al sin herlighed. Hør den. Se den. Fang os på klubben i aften med guldringen ud over vores pusherhandsker.