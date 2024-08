Nøgen restaurant lukker, fordi ingen har lyst til at spise ude nøgen

Artiklen er oprindeligt udgivet af Munchies USA.

I marts lavede Association des Naturistes de Paris (Sammenslutningen af nudister i Paris) en meget entusiastisk opdatering på Facebook vedrørende de 22.000 brugere, der havde trykket ”interesseret” i forbindelse med en nøgenforevisning af udstillingen på museet Palais de Tokyo. ”Det bekræfter endnu engang, at det at være nøgen, nudismefilosofien og det kropslige velfærd, den fordrer, appellerer til langt flere, end vi kunne have forestillet os,” skrev ANP ifølge The Guardian. ”Vi vil gerne sætte fokus på, at der en efterspørgsel i Paris. Der er fortsat alt for få steder i det offentlige rum, hvor man kan være nøgen.”

De omtalte ”få steder” anslås at være omkring 460 etablissementer i Frankrig, hvor det er tilladt at være nøgen, herunder 155 campingpladser, 73 strande og parker, rekreative faciliteter, et par museer samt en turnering i nøgenbowling. I Frankrig er der omkring 2,7 millioner nudister – eller naturister, som de også kaldes – og Paris er faktisk kendt som en af de mest nøgenvenlige storbyer i Europa. Det er derfor også overraskende, at Paris’ første og hidtil eneste nøgenrestaurant, O’Naturel, nu må dreje nøglen om, fordi de ikke får nok gæster.

The Local rapporterer, at O’Naturel lukker til februar, fordi restauranten ganske enkelt ikke har lykkedes med at fylde de plastikbetrukne sæder med tilpas mange nøgne baller. ”Det er med stor sorg, at vi må melde, at O’Naturel holder åben for sidste gang den 16. februar 2019,” siger ejerne Mike og Stéphane Saada. ”Tak til alle dem, der har deltaget i eventyret og spist hos os på O’Naturel. Vi vil huske på alle de gode stunder og alle de smukke mennesker, vi har mødt, og som har taget del i en exceptionel oplevelse.”

Mike og Stéphane Saada – som er tvillingebrødre og ikke naturister – slog første gang dørene op for restauranten i november 2017 i byens 12. arrondissement. På restauranten håndhævede man en streng adfærdspolitik, der blandt andet krævede, at alle gæster var nøgne (teenagere ledsagede af voksne var fritaget, såvel som personalet), og forbød enhver form for ”ekshibitionistisk adfærd eller seksuelt ladet opførsel” og brug af mobiltelefoner og kameraer, som skulle forblive i omklædningsrummet. Gæsterne fik herudover uddelt deres helt eget sædedække samt klipklappere.

Laurent Luft, som er formand for ANP, fortæller MUNCHIES, at restauranten led under en dårlig turistsæson samt det faktum, at priserne på menuen var for høje. ”Lige fra begyndelsen var de stærkt afhængige af turister, ligesom de fleste parisiske restauranter er det,” siger han. “Sæsonen var dårlig, især i december, og det havde stor indflydelse på deres omsætning. Jeg er sikker på, at rigtig mange restauranter kæmper for at overleve lige nu ovenpå to forfærdelige måneder.”

”De høje priser afholdt mange lokale fra at gæste restauranten. Kvaliteten taget i betragtning var det ikke dyrt, men for langt de fleste parisere var det alligevel for dyrt, til at man besøgte stedet regelmæssigt. Der er mange, som prøvede restauranten en enkelt gang og var tilfredse, men de kom så aldrig igen, fordi de ikke havde råd til det.”

Prix fixe-menuen, som består af tre retter, koster 49 euro (366 kroner), og O’Naturel får stort set kun positive anmeldelse online. En bruger på TripAdvisor lovpriser personalet for at anbefale glutenfri alternativer.

”Vi har mange nye medlemmer, som blev introduceret for nudismen gennem O’Naturel,” siger Luft. ”De gjorde det måske bare for at have en sjov historie til børnebørnene, men så opdagede de, hvor godt det føles at være nøgen og besluttede sig for at dyrke livsstilen.” (Det var også en gruppe ANP-medlemmer, som første gang gæstede restauranten, da den åbnede).

På Facebook opfordrer O’Naturel nudismenysgerrige gæster til at komme og ”nyde en sidste nøgenmiddag” i Paris, og restauranten tager imod reservationer helt indtil den sidste åbningsdag. Hvis du ikke når det, er der gudskelov stadigvæk nøgenbowling.