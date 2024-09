Nøgenselfies handler om meget mere end at få opmærksomhed

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af i-D

Lige siden iPhone-guderne gav os frontkameraet, har folk haft et komplekst forhold til selfies. I manges øjne er det at tage en selfie en selvoptaget handling, som kun udføres af folk, der hungrer efter likes og bekræftelse. Nøgenselfien er blevet en endnu mere omdiskuteret størrelse i takt med, at den har blevet en stadig større del af det kulturelle landskab.

Vi er alle sammen skyldige i at tage talløse, uflatterende selvportrætter – hvoraf de fleste aldrig bliver set af andre end os selv. Og uanset om man er nøgen eller ej, så har vi alle et behov for at dokumentere vores kroppe. PhD-studerende Matthew Hart ved Western Sydney University er mere end almindeligt interesseret i vores kollektive besættelse på området. Han forsker nemlig i, hvorfor unge mennesker poster NSFW-selfies på Tumblr.

I Matthews øjne er nøgenselfien mere end blot et greb til at få opmærksomhed på – det er et udtryk for den måde, unge mennesker bruger internettet som værktøj til at udforske sig selv. i-D ringede til ham og tog en snak om, hvordan det at tage en selfie i virkeligheden er en sofistikeret måde at udtrykke sig på.

i-D: De sociale medier har fået skylden for mange identitetsproblemer i nyere tid – de gør os isolerede og deprimerede, og selfien er et symptom på, at vi er en selvoptaget generation. Hvor er du uenig?

Matthew Hart: Medierne og den offentlige diskurs skildrer sociale medier som værende narcissistiske og selvoptagede, men jeg ser dem som en måde for unge mennesker til at udtrykke bestemte behov på – uanset om det er at starte forhold eller bevæge sig mod en accept af deres kroppe. Nøgenselfien er bare det mest kontroversielle eksempel. Standardpraksissen er at croppe ansigtet ud for at sikre, at billedet ikke kan spores tilbage til dem. De unge, jeg taler med, undlader bevidst at croppe ansigtet ud eller at sløre tatoveringer eller karakteristiske træk. I den forstand er de meget modige.

Hvor bliver de her billeder delt?

På Tumblr. Unge mennesker møder utrolig opbakning fra publikum derinde. Der hersker en social konvention på Tumblr om, at “det der sker på Tumblr, bliver på Tumblr”, så der er ingen risiko for, at billederne bliver lækket på Facebook, hvor deres venner, familie og kolleger ville kunne se dem. Tumblr er et meget kreativt online-univers, hvor der findes en hel række subkulturer, som man ikke altid kan finde i det virkelige liv. Unge mennesker kan diskutere kropsidealer, eller folk i queer-miljøet kan skabe kontakt til andre, som gennemgår de samme ting som dem. De skaber kontakt gennem selfieproduktion.

Hvad er pointen med nøgenselfies i den kontekst?

Selfies er et værktøj, vi bruger til at arbejde hen imod selvaccept og selvrealisering. De her unge mennesker gennemgår måske en forandring i deres liv – måske er de transkønnede eller måske skal de skifte mellem mange forskellige personaer på arbejdet eller sammen med venner. Jeg tror, det fungerer som et anker. Vi lever i så travl og hektisk tid, at vi mister forbindelsen til, hvem vi er, men når man har det her frirum på internettet, så forankrer det én. Man kan komme tilbage og blive mindet om, hvem man er, og hvad der vigtigt for en.

Unge mennesker har altid udforsket identitet i fællesskab. Hvordan har internettet og selfies ændret den proces?

Selfies er meget intime, og i sidste ende er intimitet noget af det vigtigste for os. Uanset om det knytter os til familie, venner eller partnere, så er det at tage billeder en meget essentiel måde at skabe bånd på. Det gælder ikke kun billeder af hinanden men også af os selv. Lige nu får seksuelt betonede selfies så meget opmærksomhed, at vi glemmer, at ældre generationer tog den samme slags billeder. De gemte bare deres polaroidbilleder under madrassen. Ældre mennesker holder den slags privat, og yngre mennesker har det fint med at dele det på internettet. Vi bevæger os imod en visuel kultur i stadig stigende grad, og vores kommunikation beror mere og mere på visuelle medier.

Et nøgenselfie på Tumblr fungerer dog ikke på samme måde som et polaroidbillede gemt i en kasse. Det her er jo offentlige opslag.

Det er klart, men det interessante er, at de unge mennesker, jeg taler med, har udviklet en række metoder til at undgå faren for, at de billeder, de deler på nettet, kan spores tilbage til dem. De bruger aliasser og kodeord, og de har installeret forskellige værktøjer for at undgå, at de bliver udnyttet. Unge mennesker er slet ikke så naive, som mange ældre mennesker tror.

Men hvorfor løbe den risiko? Hvad får de ellers ud af det?

Jeg tror, det hænger sammen med “edgework”, som dybest set er at løbe en frivillig risiko. Det at gøre noget, som skubber til grænserne. Det klassiske eksempel er faldskærmsudspringet: man kaster sig ud af et fly og sætter livet på spil for at mærke suset. At tage en nøgenselfie, hvor man kan se ansigtet, er en frivillig risiko. De opnår nydelsen ved at udfordre det sociale tabu. Det er selvfølgelig ikke alle unge, der gør det for at få det kick, men de fleste nyder at balancere på grænserne af det acceptable.

