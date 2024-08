Noisey Raps: Rich The Kid er rig for evigt

Atlantas Rich The Kid arbejder hårdt. Siden han begyndte sin karriere i 2013, har han udgivet fire-fem mixtapes hvert år og samarbejdet med folk som Migos, iLoveMakonnen og Young Thug, imens han har udviklet sig til at være et af de hotteste navne på trapscenen. Alt imens han har drevet sit eget pladeselskab, Rich Forever.



I det her afsnit af Noisey Raps har vi brugt en dag i Los Angeles med Rich, imens han forbereder sig på et udsolgt show samme aften. Og fyren sidder ikke ned for at slappe af – fra han tørrer en af sine Twitter-følgere i en skatepark om morgenen, til han hænger med Migos inden sit lydtjek.



Se hele afsnittet herunder.