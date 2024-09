Noma som anmeldt af Actions Bronsons instagram-følgere

Action Bronson har været i København de sidste par dage, hvor han har optaget et dansk afsnit af Fuck That’s Delicious. Landets bedste kokke har stået i kø for at fodre ham med lokale retter og har uden tvivl forgyldt hans palette i en sådan grad, at han ikke vil kunne nyde et almindeligt måltid nogensinde igen. Stakkels fyr. Den kulinariske tour-de-force kulminerede med hans tur til Noma, verdens bedste restaurant, hvor han instagrammede sig hele vejen igennem måltidet som den tech-kyndig rapper han er. Den surrealistiske 25-retters menu såede dog splid blandt hans Instagram-følgere, der ikke kunne beslutte sig for om det nordiske køkken primært var throw-up in throw-up eller Fucking Gangsta. Da de to kategorier ikke umiddelbart udelukker hinanden, giver vi jer bare Instagram-folkets reaktioner her, og så kan I jo selv bedømme.