Derfor er Otto Warmbier et trumfkort for Nordkorea

Lige nu sidder der en 21-årig amerikansk økonomistuderende et eller andet sted i Nordkorea, som ærgrer sig rigtig meget over, at han for et par måneder siden prøvede at smugle en plakat ud af landet. Manden hedder Otto Warmbier, og Nordkoreas højesteretsdomstol har netop idømt ham 15 års hårdt strafarbejde for at have stjålet propagandamateriale fra det hotel, han boede på i Pyongyang. En overreaktion fra nordkoreanernes side, kunne man mene, men ikke en, der bør komme bag på nogen. Nordkoreanerne er trods alt kendt for at slå hårdt ned på udlændinge, der overtræder landets love – og det er netop sådan, Otto Warmbiers brøde præsenteres. Som en “alvorlig forbrydelse mod den nordkoreanske stat,” der altså nu betyder, at den unge amerikaner kan se frem til 15 års fangenskab i en benhård arbejdslejr sammen med straffefanger, der er sendt på ideologisk genopdragelse. Men selvom Otto Warmbier offentligt og grådkvalt har indrømmet sin ugerning og modtaget sin straf, er løbet ikke kørt endnu. Modsat landets egne politiske fanger repræsenterer amerikaneren nemlig en vis værdi i forsøget på at få USA til forhandlingsbordet. Vi talte med Nordkorea-eksperten Geir Helgesen, instititutleder og seniorforsker på Nordisk Institut for Asienstudier, om Otto Warmbiers situation.

VICE: Hvad er det for et liv, der venter den stakkels unge mand?

Geir Helgesen: Det er der jo ikke nogen, der ved. Men hvis man kigger på, hvordan det er gået andre stakkels unge vestlige mænd, der er kommet i problemer i Nordkorea, så er de blevet lukket ud relativt kort tid efter, at de er blevet dømt. Og derfor går jeg ud fra, at det også denne gang drejer sig om relativt kort tids fangenskab for den amerikanske studerende. Det handler jo om, at Nordkorea har fået en handelsvare – en ting, de kan bytte med noget andet, og det vil de ogå gøre denne gang.

Han når højst sandsynligt ikke at sætte sine ben i en arbejdslejr, før han bliver løsladt – Geir Helgesen



Hvordan fungerer det så?

På den måde, at USA sender en uofficiel repræsentant til Pyongyang for at drøfte de her ting. Det kan meget vel være en person, der har gode relationer til styret og som kender det indefra, og de vil så indgå en eller anden form for aftale, som handler om, hvad USA så vil give for at få Otto Warmbier tilbage.

Hvad kan komme på tale?

Det kan være penge, det kan fødevarehjælp eller andre ressourcer, som Nordkorea efterspørger. I det her tilfælde vil de nok betale en løsesum for at få ham ud. Herefter vil der foregå en officiel overdragelse, som vil blive vist på nordkoreansk tv, hvor man vil lægge vægt på, at personen erkender sin brøde og er meget ked af det. Styret vil præsentere det som en diplomatisk sejr for Nordkorea.

Men det, der reelt foregår, lyder jo som en regulær kidnapning?

Ja, sådan kan man godt se på det. Vi har mange eksempler på vesterlændinge, som laver en form for væddemål med folk derhjemme om, at de tør at gøre et eller andet i Nordkorea, som de ikke må. Men det er flere år siden, at Nordkorea har beholdt vestlige statsborgere for den slags småforseelser. Og når det sker, så kommer de ikke til at sidde sammen med de nordkoreanske fanger men derimod i arrest på hotelværelser, hvor de får mad og drikke. Min vurdering er, at denne mand højst sandsynligt ikke når at sætte sine ben i en arbejdslejr, før han bliver løsladt.

Hvordan er timingen i det her?

Jamen det passer jo med, at USA og Sydkorea gennemfører en meget stor militærøvelse med 70.000 amerikanske soldater og 300.000 sydkoreanere, og set fra Pyongyangs side så er de meget ængstelige. De tænker: ‘Er det her begyndelsen på en invasion, eller er det bare en øvelse’, og det gør dem mere hidsige. Det er bare rigtig skidt timing for den unge amerikaner.

Gjorde Otto Warmbier Nordkorea en tjeneste ved at forsøge at tage en plakat med hjem?

Det kan man godt sige. Det handler om, at nordkoreanerne har ønsket sig en konkret handelsvare som modstykke til alle de her luftige trusler om at atombombe USA og så videre. Og det trumfkort har Otto Warmbier spillet i hænderne på Pyongyang. Så kommer USA, og så får de en handel med USA. Nordkorea prøver hele tiden at komme i en dialog med sine fjender. De forsøger hele tiden at blive taget seriøst. Det er en afpresningspolitik, som ikke er særlig køn, men den bunder i, at Nordkorea ikke har så mange muligheder tilbage.

Tror du, at Otto Warmbier havde fået en mildere dom, hvis han havde været dansk statsborger?

Ja, det tror jeg. USA er, i Nordkoreas optik, den store satan, og derfor er det særligt interessant at pågribe en amerikaner.

Hvad kommer det til at betyde for forholdet mellem USA og Nordkorea?

Ikke noget særligt. Forholdet er i forvejen temmelig ringe, og det har det været, lige siden George W. Bush tog over fra Clinton.

