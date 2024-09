En måned efter atomprøvesprængningen gør Nordkorea klar til opsendelsen af en satellit

Sattelitfoto af Nord- and Sydkorea. Foto: NASA Goddard Space Flight Center



Stemningen er lige nu anspændt i det østlige Asien som følge af Nordkoreas udmelding tirsdag om, at de vil opsende en “obervationssatellit af Jorden” mellem den 8. og 25. februar.

Mange har en formodning om, at opsendelsen er en missiltest forklædt som en satellit, hvilket har fået regeringerne i Japan, Sydkorea, USA og andre lande til at fordømme opsendelsen. Det Hvide Hus har truet med hårdere sanktioner mod Nordkorea, hvis de gennemfører opsendelsen, mens den japanske forsvarsminister Gen Nakatani har udtalt, at Japan ikke vil tøve med at nedskyde enhver raket, der udgør en risiko for landets grænser.

“Vi har forsvarsmidlerne klar til at kunne håndtere enhver slags trussel, men i lyset af annonceringen har jeg alarmeret forsvarets destroyere og PAC-3 enheder og udstedt en ordre om at nedskyde enhver missiltrussel,” udtalte Nakatani for nylig ved en mediebriefing.

Alt imens fortsætter de nordkoreanske myndigheder, inklusiv ambassadøren i Storbritannien Hyon Hak Bong, med at insistere på, at “opsendelsen har et fredeligt formål.”

Der er adskillige grunde til, at det internationale samfund ikke køber landets forsikringer om den fredelige opsendelse. Den mest åbenlyse er, at Nordkoreas diktator Kim Jung-un for blot en måned siden hævdede, at landet havde gennemført en vellykket prøvesprængning af en brintbombe for første gang.

Det er foruroligende uanset hvordan, man vinkler det, men man skal huske, at Kim Jung-un formentlig har skruet lidt op for historien for at afskrække omverdenen. I virkeligheden vurderer de fleste eksperter, at våbnet ikke var det fusionsbaserede dommedagsvåben, som vi tænker på, når vi hører ordet “brintbombe” – men snarere et mindre dramatisk atomvåben kaldet en ‘boostet fissionsbombe‘.

Når det er sagt, så er enhver trussel fra Nordkorea stadig genstand for alvorlig geopolitisk bekymring set i lyset af, at Kim Jung-un for nyligt udtalte følgende: “hvis invasive udefrakommende eller provokatører rører os bare det mindste, viser vi ingen tilgivelse og svarer stærkt igen med en nådesløs, hellig retfærdighedskrig.”





Den alarmerende retorik samt prøvesprængningen og satellitopsendelsen er bekymrende selv for Kina – Nordkoreas tætteste allierede. “Det er en meget bekymrende sag,” sagde en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium Lu Kang i en briefing om tirsdagens offentliggørelse af opsendelsen.

“Vi håber, at Nordkorea vil udvise tilbageholdenhed i sagen om opsendelsen af satellitter, at de vil handle forsigtigt i denne situation, og at de ikke tager yderligere skridt, som kan føre til øgede spændinger på den koreanske halvø.”

Hvis Nordkorea gennemfører opsendelsen, bliver det landets femte satellitforsøg i deres Kwangmyŏngsŏng rumprogram. Indtil videre er det kun Kwangmyŏngsŏng-3 satellitten, som det er lykkedes at sætte i kredsløb, og selv den var udsat for rystelser og kontrolproblemer kort tid efter opsendelsen.

Som vi skrev sidste år, så er moderne rumkrigsførsel utroligt svært at overvåge – og endnu sværere at kontrollere – så måske bliver Nordkorea det næste land, der tester sine militære ambitioner i rummet under dække af en “fredelig” satellitopsendelse. Det gør det kun endnu vigtigere, at det internationale samfund presser på for at få indført nogle mere stringente tiltag som modsvar til den slet skjulte militarisering af rummet.

