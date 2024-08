Nordkoreas elite elsker iPhones

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE News

I mange år har USA pålagt Nordkorea strenge sanktioner for at forhindre regimet i at få fingrene i atomvåben og andre former for missilteknologi. Men der bliver ikke gjort det store for at forhindre Pyongyang i at få fingrene i amerikanske smartphones, computere og software, som giver regimet muligheden for at føre cyberkrigsførelse ved hjælp af amerikansk teknologi.

Selv om spændingerne i regionen er dulmet lidt i forbindelse med Donald Trumps meget omtalte topmøde med Kim Jong Un, har forskere fra efterretningsselskabet Recorded Future fundet ud af, at Nordkoreas magtelite har benyttet Apples iPhone og Microsofts Windows til at facilitere koordinerede cyberangreb over hele jorden.

Slap kontrol med eksport og en manglende vilje til at følge internationale normer, for hvad der udgør en luksusvare, har gjort det nemt for den nordkoreanske ledelse at anskaffe den nyeste teknologi, som for eksempel den nye iPhone X.

Mens Trump forsøger at lukke ned for kinesiske selskaber som Huawei og ZTE på grund af frygt for nationens sikkerhed, har den amerikanske regerings tiltag ikke formået at forhindre, at amerikanske produkter bliver eksporteret til Pyongyang.

“Amerikansk teknologi har gjort Nordkorea i stand til at udføre destabiliserende, forstyrrende og ødelæggende cyberangreb, og takket være internettet har de været i stand til at omgå internationale sanktioner,” advarer rapporten fra Recorded Future.

Pyongyangs hær af cybersoldater er vokset i skyggerne de seneste år, mens hele verdens opmærksomhed har været vendt mod regimets atomprogram. Den nordkoreanske hackergruppe Lazarus er ansvarlig for nogle af de største angreb de seneste mange år – herunder det voldsomme WannaCry ransomware i 2017, angrebet på sydkoreanske tv-stationer i 2013, hacking af Sony Pictures i 2014 og tyveriet af 81 millioner dollars (500 millioner kroner) fra Bangladesh Bank i 2016.

Det amerikanske sikkerhedsfirma Dragos kunne i marts fortælle, at en ny hackergruppe ved navn Covellite gik efter vigtig infrastruktur i USA – såsom strømnettet, atomkraftværker og olieraffinaderier.

iPhone-popularitet

Recorded Futures research er baseret på at analysere webtrafikken blandt alle dem, der går på det globale internet fra Nordkorea. Selv om mange nordkoreanere kan købe en smartphone, så kan de kun komme på det regeringskontrollerede intranet. Det er udelukkende en meget lille del af befolkningen, der adgang til resten af nettet.

Priscilla Moriuchi er tidligere trusselekspert hos NSA med speciale i det østlige Asien og er i dag leder af afdelingen for strategisk trusselsudvikling hos Recorded Future. Hun fortæller VICE News, at det på et vilkårligt tidspunk kun er omkring 200 mennesker fra Kim Jong Uns inderste kreds, der adgang til det brede internet.

Efter at have analyseret trafikken i omkring et år, og noteret, hvilket hardware og software, der blev anvendt, lagde Moriuchi og hendes kollega, Fred Wolens, mærke til, at amerikansk teknologi var endt i hænderne på Nordkoreas elite.

Blandt det udstyr, der blev brugt, var de nyeste smartphones fra Apple og adskillige versioner af Microsoft Windows, herunder de nyeste Windows 10 opdateringer. En række Samsung-telefoner blev også brugt.

Analysen viste, at Apples iPhone var den mest populære smartphone, selvom nogle af dem altså brugte den syv år gamle iPhone 4S. Kim er blevet fotograferet adskillige gange, hvor han bruger Apple-produkter — herunder en MacBook Pro.

Selv om størstedelen af Nordkoreas cyberangreb bliver foretaget udenfor landet, bliver de stadig koordineret fra Pyongyang. Moriuchi pointerer, at nordkoreanske hackere har udnyttet Windows og Apples svagheder til at infiltrere systemer over hele verden — og dermed indikerer hun, at Nordkoreas cyberkrigere i udlandet også bruger amerikansk teknologi.

Eksport-kontrol

Så hvordan har Nordkoreas magtelite fået fingrene i den teknologi?

“Eksportkontrollen har fungeret på rigtig mange områder, som for eksempel i forhold til udvikling af atomvåben og andre våbensystemer, men systemet omkring teknologi er helt anderledes,” siger Moriuchi.

Der er flere ting, der begrænser den amerikanske regerings muligheder for at forhindre Nordkorea i at få fingrene i ny teknologi.

Der er to måder, amerikansk teknologi kan finde vej til Nordkorea. Den ene er direkte fra USA. Siden år 2000 har der været syv år, hvor det ikke var ulovligt at eksportere teknologi direkte til Nordkorea, så firmaer og eksportører kunne sende smartphones og computere uden at bryde loven eller amerikanske sanktionsregler.

Sådan er det ikke længere, men der er stadig veletablerede netværk af teknologileverandører i lande som Kina, som med glæde vil sælge amerikansk teknologi til Nordkorea. Det kan lade sig gøre, fordi de nuværende sanktioner, der skal forhindre salget af luksusvarer, er meget løst formulerede.

Da FN definerede “luksusvarer” i Resolution 2321, inkluderede de ikke elektronik, men hver enkelt medlem af FN har lov til at fortolke “luksusvarer,” som de har lyst til. Det har givet en del smuthuller i lovgivningen, så Nordkorea kan få fat i amerikansk teknologi.

Selv om virksomhederne bare følger de regler, der er udstukket af FN og de enkelte regeringer, mener Moriuchi, at Det Hvide Hus skal gøre mere for at forhindre, at deres eget teknologi ender i hænderne på fjendtlige regimer.

“Det er regeringens ansvar at sige fra. At sige, at det ikke er acceptabelt, at Nordkorea holder den amerikanske regering og elektronikvirksomhederne som gidsler i deres fortsatte cyberangreb. At de ikke vil lade vestlige teknologi blive brugt i de her angreb,” siger hun.