Forskere: ​Når kvinder squirter er det bare tis

Den 24. december publicerede en gruppe franske forskere, hvad der må være den første medicinske artikel om squirting. De lavede ultralydsscanninger af bækkenerne på syv kvinder, der tidligere havde fortalt om, at de afgav, hvad der svarede til en hel kop væske (!), når de havde sex. Ved at scanne kvinder, når de tissede, og derefter to gange hvor de blev seksuelt stimuleret, var forskerne i stand til at konkludere præcis, hvor væsken kom fra. Og det bestod af – spoiler alert – tis.

Der har været masser af undersøgelser omkring kvinders ejakulation, men den her er så vidt vi ved den første, der specifikt undersøger kvinder, der udleder store mængder af væske under sex. Siden 80’erne har der været en masse debat om, hvorvidt kvinder overhovedet kan ejakulere, eller om der blot er tale om voksne kvinder, der tisser i sengen.

Det skal lige noteres, at der ganske vist er undersøgelser, som fastslår at noget kommer ud af vaginaer under sex, som absolut ikke er urin. (Det er angiveligt væske fra den “kvindelige prostata.”) Men i dette specifikke og tilsyneladende banebrydende studie er forklaringen en anden. “De foreliggende data baseret på ultrasonografisk blæreovervågning og biokemiske analyser indikerer, at squirting i bund og grund er ufrivillig ladning af urin under seksuel aktivitet, også selvom et marginalt bidrag af prostata-sekreter til den udsendte væske ofte forekommer”, som forskerne udtrykker det.

Selvom debatten groft sagt går ud på, om man kommer eller pisser, har den ifølge feministerne alligevel ret vigtige konsekvenser for kvinder. Nogle mener, at hvis man reducerer de fysiske manifestationer af deres orgasmer til urin, vil det mindske betydningen af den kvindelige nydelse under sex. Andre feminister siger det modsatte. De mener, at hvis man hævder, at det er mere end urin, er det for at fastholde en mandlig fantasi.

I de seneste måneder har denne usikkerhed givet ammunition til censuren i Storbritannien, hvor blandt andet squirting blev forbudt i porno. Fordi ingen kunne bekræfte, om det rent faktisk var pis, var regeringens lovgivere tilsyneladende forpligtet til at kategorisere det som urinsex, hvilket anses for uanstændigt.

En ting er dog sikker: Folk elsker at se det. Mike Williams, der arbejder for PornHubs kommunikationsafdeling, fortalte mig, at det er den syvende største søgning i verden.

Men hvorfor? Justin Lehmiller, der administrerer den populære blog Sex and Psychologi, har et par teorier: “Det stammer sandsynligvis fra et ønske om at vide, om kvinden rent faktisk nyder det og bliver seksuelt tilfredsstillet” fortalte han mig. “En masse fyre bekymrer sig rent faktisk om dette, og de vil gerne vide, om sexakten var en gensidig fornøjelse.” Han tilføjer, at det nok også er en ego-ting eller en validering af maskuliniteten.

