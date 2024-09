NSFW-billeder fra de fire år jeg tilbragte bag kulisserne i den britiske pornoindustri

Alle billeder er stillet til rådighed af Thomas Grant

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Den britiske pornoindustri er sgu lidt skummel. Deres film er ikke ligeså flashy, som dem der kommer ud af de amerikanske studier, og de mandlige skuespillere har en tendens til at være slidte, midaldrende mænd. Den slags mænd, der lyder som din far, når de hvisker frække ting om i øret på deres medskuespiller. Der er dog stadig en form for stemningsforladt skønhed over det, når man sammenligner de film med deres polerede, amerikanske modpart, og den skrabede tilgang gør det hele mere genkendeligt.

Den sydafrikanske fotograf Thomas Grant satte sig for at indfange den skønhed, da han fik et job som fotograf på et pornoset. Han fik job i 2010 hos et enormt studie lige uden for London og arbejdede der i fire år. Udover de konventionelle, glamourøse fotos af cumshots lavede han en samling af mere smagfulde fotografier, der viste livet på settet.

Jeg ringede til ham for at få en snak om de billeder, og hvad han lærte af sin tid i branchen.

VICE: Hvad sker der på det første billede?

Thomas Grant: Det var en scene med forskellige slags kager, mad og chokolademousser. Det er mit yndlingsbillede, fordi man ikke rigtig kan finde hoved og hale i det.

Det er det første i samlingen, du sendte til mig – er kaosset symbolsk? Det adskiller sig ret meget fra de andre billeder i projektet, som er meget rene og lyse.

Der var noget over efterladenskaberne – det visuelt fuldstændig groteske ved det – som jeg blev nødt til at indfange. Det gør det kun mere dragende, at det er efterladenskaberne fra et pornoset; jeg elsker, at man ikke aner, hvad der foregår. Folk tror det er lort og blod. Men i sidste ende giver det mening som et kunstværk.

Det er ret interessant – flere af billederne minder om stilleben. Men det er vel begrænset, hvor meget du kan iscenesætte tingene, når I er i gang med at skyde en pornofilm?

Ingen af billederne er arrangeret. Jeg er ikke pornofotograf – det ville jeg aldrig kalde mig selv – og det er svært at se det smukke i et pornoset, men jeg var der i fire år, hver eneste dag, fem dage om ugen, så jeg begyndte at tage billeder af alt muligt omkring mig for ikke at blive sindssyg. Det var hele tiden min intention at bruge jobbet til at dokumentere, hvad der foregår bag kulisserne i pornobranchen.

Hvordan fik du jobbet?

Jeg søgte en opslået stilling i pornobranchen, og så fik jeg jobbet. Det gik ud på at tage billeder af alle modeller i hver eneste scene og tage billeder af dem individuelt på settet. Billederne blev solgt som glamour-fotos. Og så skulle jeg tage billeder, hvor de rent faktisk knepper, som de kunne bruge på hjemmesider, DVD-covers og den slags.

Hvordan var din første dag? Man må lige skulle vende sig til at se andre mennesker dyrke sex.

I starten fuckede det med mit hoved. Men efter et par dage går det op for dig, at det ikke er mennesker, der har rigtig sex; det er bare folk, som gør deres arbejde. Men den første dag var virkelig skræmmende. Jeg havde det så mærkeligt med at instruere en pige, som slet ikke havde noget mod at blive instrueret.

Hvorfor?

I starten tror man, at man kan udleve alle sine fantasier, men faktum er, at pigen er der for at gøre, hvad hun får besked på, så fantasien er ikke relevant, for hun gør bare sit arbejde, og du gør dit. Det er hendes opgave at blive fotograferet og filmet på den bedst mulige måde. Jeg har tit sagt, at der en del mere seksualitet i modefotografi, end der er i porno. Porno er, hvad det er. Jeg bliver tit spurgt, især af fyre, “Har du aldrig lyst til at være med?” og nej, det har jeg ikke. I sidste ende er det bare en linse og et kamera. Jeg er der for at tage billeder, og jeg gør mit bedste for at få det bedste ud af de folk, jeg arbejder med.

Hvad gjorde arbejdet ved din opfattelse af kroppen? Ser man kroppen i et andet lys, når man tilbringer så meget tid med de nøgne af slagsen?

Det har ikke nogen indflydelse på, hvordan man ser kroppen uden for arbejdet, men det er, hvad det er, når man er på settet. Jeg kunne dog aldrig forlige mig med cumshots.

Hvorfor det?

Jeg ved det ikke. Jeg har bare aldrig kunne tage det. Da jeg startede med at arbejde, skulle jeg ind og tage billedet, lige når han kommer, og jeg fik bogstavelig talt brækfornemmelser. Nogle af pigerne, især nogle af de mere professionelle – gør alt mulig mærkeligt med det; gurgler det eller blæser bobler. Det kunne jeg bare ikke vende mig til. Det lagde nogle af pigerne mærke til – de vidste, at jeg ikke kunne tage det, så der var nogen af dem, der, lige så snart scenen var færdig, løb hen til mig for at kramme eller kysse mig.

Så du rigtig blev en del af det.

Præcis.

Føler du, at du fik et indblik i, hvad briterne tænder på, mens du arbejdede der?

Det synes jeg faktisk ikke. Det specifikke studie, jeg arbejdede for, blev styret fuldstændig af ham, der ejede det, og der var aldrig incitament til at lave noget, der virkelig ville sælge, hvilket er ret underligt, for vi lavede flere film end nogen andre i Europa. Det sjove er, at størstedelen af vores ting aldrig blev solgt, fordi de ikke levede op til reglerne.

Ændrede jeres økonomi sig, mens du arbejde der? Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor folk stadig betaler for porno, når der så meget gratis online.

Ja, bestemt. Hver dag tænkte vi, at det kunne være sidste gang, vi kom på arbejde.

Hvad overraskede dig ved at arbejde i pornobranchen?

Der var tusind ting. En af det største overraskelser var, at jeg aldrig nogensinde så en pige få en orgasme – de er bare virkelig gode skuespillere. Og hvis man ser et cumshot på et billede, så er det ofte en blanding af sæbe og glidecreme.

Hvad er dit bedste minde fra din tid i branchen?

Der er en ret sjov historie om en pige, jeg arbejdede med. Hun er virkelig, virkelig cool og kommer fra det nordlige England. Hun er den slags pige, hvis far ved, hun laver porno, og har det fint med det. Det var altid sjovest at arbejde med hende, for hun havde ingen skeletter i skabet – hun gik bare i gang. Jeg tog nogle billeder af hende en dag, hvor hun lå på et poolbord, og da vi var ved at være færdige, sagde jeg for sjov, “Okay, så mangler vi bare, at du tager den røde bal og stikker den op i fissen.” Hun sagde bare okay og gik i gang, og jeg blev nødt til at stoppe hende og sige, det var en joke. Men så stak hun den faktisk op og kunne ikke få den ud igen. Så vi gik ud på badeværelset, hvor hun hoppede rundt for at prøve at få den ud igen. Min chef kom – han var med i scenen – og jeg var ved at gå i panik. Jeg tænkte, at vi blev nødt til at tage hende på skadestuen for at få en fucking poolkugle ud af hende, og min chef ville opdage det. Han er meget striks og vil gerne have, at tingene bare kører, så han ville sikkert fyre mig. Men det endte med, at en af de andre modeller kom og bogstavelig talt gravede den ud igen med en omgang glidecreme.

Wow. Hvorfor stoppede du?

Det hele faldt bare fra hinanden til sidst. Ejeren besluttede sig for at kaste sig ud i andre projekter, og det gik ikke så godt.

Savner du det?

Jeg savner lønnen.

Hvad laver du nu?

Jeg er freelancer. Mange af mine nuværende jobs er for store firmaer – fra den ene yderlighed til den anden. Og jeg kan fortælle dig, at folk knepper hinanden en del mere i forretningslivet, end de gør i porno.

Tak, Thomas.

