​NSFW: Den her video af en fyrs pik, der falder ud mens han danser til ‘Work’, er det smukkeste på internettet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK



Ved ikke om du så det, men den nye dobbeltvideo til “Work” udkom i mandags. Den er superb: Rihanna, en engel for god til denne jord, snor sig rundt på et fugtigt dansegulv, mens Drake laver det der “rynk panden og vift med hånden, som om du lige har lugtet til noget klamt i mikrobølgeovnen på arbejdet”-move, han altid laver.

Videos by VICE

Sublimt. Fantastisk. Der er ingen levende mennesker i verden, jeg hellere ville se dyrke sex med hinanden, end de her to mennesker. Skulderklap til de to instruktører, Director X og Tim Erem. I har virkelig gjort det godt. I gik virkeligt til den.

På trods af ovenstående indsats, kan jeg med glæde meddele, at videoen til “Work” nu er komplet irrelevant, og at denne Vine af en mand, hvis penis og testikler klasker ud af hans jakkesæt, nu i stedet er blevet den nye officielle video for Rihannas comeback-single:

@joelgolby I found this edit which is now my everything pic.twitter.com/EV1fhYbGiO

— ıllıllı jim ıllıllı (@jimgroome) February 23, 2016

Spil klippet i loop 70 eller måske 80 gange. Svælg i den. Sørg for, at du får nydt alle aspekter af denne Vine. Det er et stykke på seks sekunder med tre akter. Der er ydmyghed og forløsning. Rå menneskelige følelser. Ekstase og lidelse. Denne Vine af en mand, hvis boller og dillermand springer ud af hans bukser, har det hele.

Vi har alle sammen gjort latterligt pinlige ting i løbet af vores liv. Personligt fandt det mest pinlige øjeblik i mit liv sted i et frikvarter i folkeren. Lige til notits: jeg var en ekstremt tyk dreng og lignede lidt en af de der 40-årige mødre, man kun ser på programmer om folk med samlermani. Forstil dig så, at alle de seje børn står og ryger langs en mur lige uden for skolen, og mig, der vralter over en fodgængerovergang på vej væk og ligner en, hvis hus er fyldt til bristepunktet med gamle tandbørster og kattemad på trods af, at jeg ikke har katte.

Jeg er måske nået halvvejs over fodgængerfeltet, da det går op for mig, at der er en lastbil i høj hastighed på vej mod mig. I det øjeblik er der et eller andet, der slår klik inde i hovedet på mig. Mit venstre ben går fremad for at bringe mig i sikkerhed på den ande side af vejen. Mit højre ben vender sig for at gå baglæns tilbage i sikkerhed hos de seje rygerbørn. Panik. Nervøs sved. Angst. Jeg glemte simpelthen, hvordan man gør ting, og kom til at gå i spagat.

Lastbilchaufføren bremsede i fin tid og kunne så nyde syden af en lille, fed dreng, der gik i spagat øjensynligt uden nogen grund.

Manden grinede så meget, at han ikke kunne køre videre. Der ophobede sig en kø bagved ham, der blev der i flere minutter. Samtlige af skolens seje børn så mig prøve at rejse mig forsigtigt op igen ved kun at bruge mine arme; en så krævende proces, at mine bukser gled ned og stillede min røvsprække til skue.

Så vi har alle sammen været pinlige over noget. Men har vi været lige så pinlige som manden, hvis klokkeværk spontant eksploderede ud af hans bukser? Det ved jeg ikke:

@joelgolby I found this edit which is now my everything pic.twitter.com/EV1fhYbGiO

— ıllıllı jim ıllıllı (@jimgroome) February 23, 2016

Sagen er bare den, at “Work” er en banger. Det er meget svært, især efter et par drinks, ikke at lade sig rive lidt med af “Work”. Man tænker: ‘Ja, jeg tror helt klart jeg kan twerke.’ Man konstaterer: ‘måske er det tid til at flashe mine skills på dansegulvet.’ Med “Work” i ørene kan intet røre dig. Og i kraft af den nyvundne selvtillid, får du måske endda lyst til at fyre et potentielt sundhedsfarligt dance-move af – bukser eller ej. Det får dig til at gøre noget, der river et hul i dine bukser med så stor kraft, at det lyder som om, der lynhurtigt blev åbnet en pose chips.

Min første tanke, da jeg så denne Vine af en fyr, hvis anarkistiske tissetrold og klunkepose brød ud af hans bukser, var: brød ham her lige gennem sine bukser og underbukser med et enkelt dillerstød? Hvor meget kraft mon denne mands lem kan generere? Holy shit. Men desto flere gange, jeg så klippet, desto tydeligere blev det, at han ikke har nogen underdrenge på, men blot et par jakkesætsbukser, der presses ud i det ekstreme.

Manden går booty pop-tricket i møde med en meget rendyrket form for uskyld, hvilket nok egentlig er det mest bittersøde i hele den her pinlighedsvælling. Med et move mistede han sin den uskyld, måske for evigt. På seks sekunder ser vi en mands liv forandres for stedse, mens en ny æra af hans liv begynder. Han bliver genfødt på præcis det øjeblik hans pik og nosser kommer slaskende ud af hans bukser.

Før:

Efter:

Og så er der reaktionen. Pinlighed er en sær følelse. Den får os til at rødme, den bider sig fast i os – af en eller anden grund er det den følelse, vi har sværest ved at slippe. Fortvivlelse kan vi sagtens komme os over; ulykke ligeså. Men når noget er pinligt, skærer det dybt ind i os. Vi kan huske de pinlige øjeblikke 10, måske 20 år senere og græmmes ved dem.

Derfor er manden med sjoverten dinglende fremme særligt applaus-værdig i de to til tre sekunder efter hans banan og blommer springer ud. Det er her, chokket indtræffer: den umiddelbare “min pik og pung er hoppet ud” forbløffelse. Mens han redder sig ud af sin akavede stilling tænker han ikke, ‘hvordan fanden skal jeg komme hjem og undgå, at alle ser min tissetrold?’ men dækker derimod med det samme for sine nyligt sønderrevne bukser med et tavs skrig. Det er et ekstremt ærligt øjeblik – som et barn, der bliver født og skriger for første gang.

Og ja, han kigger i sidste ende sig selv ned i skridtet bare for at bekræfte, at han lige har revet sine bukser så voldsomt i stykker, at hans kønsdele nu hænger og dingler. Ja, det blev filmet. Nej, der er intet blod. Ja, denne aften er lige blevet betydeligt værre.

Vi er nødt til at lære af andre mennesker og deres fejl. Når nogens kødfløjte og dunser sønderriver sig ud af tishullet på deres jakkesætsbukser, mens de danser til “Work”, skal vi spørge os selv om, hvad vi kan lære af dette, og hvordan vi kan blive klogere af det.

Det første man kan lære er at lad være med at droppe så hårdt på floor, ved mindre dine skridtklæder er syet sammen med ståltråd. For det ander er underbukser altså ikke en dårlig ting. For det trejde: at pinlige øjeblikke som dette – når din pik slasker sig ud af dine bukser og videre ud på Vine – kan definere et menneske. Når først chokket har lagt sig, står der en stærkere og mere hærdet mand tilbage.

Vi har alle sammen været ud for noget, der er akkurat ligeså pinligt, og vi er alle kommet os over det. Du er stærkere nu, end du var før, “Work”-jakkesæts-bukse-pik-og-klunke-mand. Det er vi alle.

Læs mere fra VICE her:

Vi spurgte Jane Knudsen fra Alternativet om, hvem der egentlig stod bag 9/11

Hoverboard-banditten har begået den mest geniale forbrydelse i menneskehedens historie

Vi kårer den absolut værste uofficielle Harry Potter t-shirt