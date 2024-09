Nu afslører Grindr, hvordan de vil løse appens racismeproblem

Artiklen er oprindeligt udgivet af i-D USA



Grindr har endelig lyttet til de brugere af datingtjenesten, som har oplevet diskrimination på appen, og de har reageret med en ny kampagne, der skal imødegå problemet. I kølvandet på en kryptisk teaser for Kindr i sidste måned har Grindr nu afsløret kampagnen med den første video i en serie på fem afsnit. Det første afsnit tackler seksuel racisme og præsenterer en række Grindr-brugere, der deler deres erfaringer med racisme på appen. Fremtidige afsnit kommer også ind på bodyshaming, transfobi, HIV-stigmaet og såkaldt femme-shaming.

Sammen med kampagnen lancerer Grindr også et nyt sæt retningslinjer for brugen af platformen for at komme diskrimination til livs. ”Hvis man på sin profil benytter sig af et sprog, der er åbenlyst diskriminerende mod andres menneskers træk og karakteristika, vil vores moderatorer vurdere sagen,” siger de. I retningslinjerne kan man også læse, ”Enhver, som er skyldig i mobning, opfører sig truende eller hetzer andre brugere, vil blive bandlyst,” men man går dog ikke så langt som at sige, at diskrimination udløser bandlysning. Det er kun de krænkende udtalelser, som i de tilfælde slettes.

I en udtalelse fra Grindr adresserer talsperson Landen Zumwalt firmaets rolle i den bredere, offentlige samtale i LGBTQ-samfundet. ”Seksuel racisme, transfobi, fedme- og femme-shaming samt bekræftelse af HIV-stigmaet er et stort problem i LGBTQ-verden. Det er problemer, der også finder vej til vores platform, og som et fyrtårn i datingverdenen for homoseksuelle har Grindr ansvar for vores brugere, og vi er også med til at sætte standarden for det samfund, vi repræsenterer.”

Du kan se den første Kindr-video herunder: