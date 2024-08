Nu bliver Celine Dion kaldt satanist på grund af sin kønsneutrale tøjkollektion

Artiklen er oprindeligt udgivet af i-D UK

Celine Dion er blevet anklaget for at promovere Lucifer, efter hun har lanceret en kollektion af kønsneutralt børnetøj. Som i-D fortalte i sidste uge er den canadiske hitmager aktuel med en kønsneutral kollektion ved navn CELINUNUNU. Men i et interview med National Catholic Register er der nu en amerikansk præst, der har anklaget sangerinden for at have dæmoniske intentioner ved at beskrive de forskellige t-shirts, leggings og sweatshirts som “helt klart sataniske”.

“Jeg er overbevist om, at måden, hele den her kønsting spreder sig på, er dæmonisk,” siger præst og eksorcist John Esseff fra Scranton, Pennsylvania. “Det hele er løgn. Jeg ved ikke engang, hvor mange køn der skal forestille at være nu, men Gud skabte kun to.”



I artiklen anklager han også Dion for at skjule okkulte symboler i selve tøjet (“et par af joggingbukserne har et 3-tal på det ene knæ og et 6-tal på det andet. Tre 6-taller?”), og han kommer også frem til, at kollektionen ikke bare er “bekymrende”, men også “afskyeligt grim”.

“Hvem vil dog betale 500 kroner for et tæppe med dødningehoveder på eller 1.000 for en jakke, der ligner en skraldepose?” spørger artiklens forfatter, Patti Armstrong. Hun har vist aldrig hørt om Demna Gvasalia.

Dion har endnu ikke kommenteret på hele affæren, men hun har tidligere sagt, at kollektionen skal give “unge mennesker mulighed for at forstå lighed og give dem friheden til at styrke deres egen personlighed ud fra et fundament af gensidig respekt.”

Det lyder på en måde lidt mere fornuftigt end en ond ånd, der forsøger at manipulere børn ved hjælp af afslappede unisex-leggings, men vi vil lade dig vurdere, hvem der har ret.

