Nu er der endelig nogen, der har parret ‘The Simpsons’ med legendarisk punk-artwork

Selv om den højtelskede TV-serie The Simpsons desværre blev fjernet fra sendefladen i 1999 efter ti fantastiske sæsoner (du kan ikke bevise, at det ikke passer la la la hører ikke efter la la la), lader serien til at være mere relevant nu, i den digitale tidsalder, end nogensinde før. Med den stride strøm af inkompetente narhoveder, der vælter ind og ud af Det Hvide Hus, er der en Simpsons-reference, der passer på hver en sindssyg nyhedshistorie. Og med Frinkiac – uden tvivl den vigtigste ressource på internettet – har vi alle sammen mulighed for at gøre de her sammenligninger til virkelighed på bare få sekunder.

Måske minder USAs tegneserie-præsident, der kysser Bob Dole, dig for eksempel om Homer Simpson, der kysser Hans Moleman (der smager af jordnødder!). Og der var klare paralleller mellem Trump, der forsøgte at imponere sin nye stabschef, og dengang Homer tog slips på for at imponere Frank Grimes (eller “Grimey”, som han elskede at blive kaldt). Eller måske tænkte du instinktivt på den kendte “Booooourns” scene, da Det Hvide Hus’ beskæmmede tidligere pressesekretær Anthony “The Mooch” Scaramucci hørte Late Shows publikum sige “Moooooch” i stedet for “boooo”.

Det kan også sagtens være, at du i stedet for politik oplever mange fællestræk mellem The Simpsons-referencer og punkalbums.

Det er præmissen for Millions of Dead Simpsons, Instagram-kontoen, der har kombineret de to i den gode sags tjeneste. Insta’en favner bredt inden for punkgenren og indeholder en masse subtile referencer til den ikoniske Springfield-serie. Her ses Bart eksempelvis som ALLs Allroy:

Eller Milhouses far, Kirk Van Houten, der synger sin hitsingle “Can I Borrow a Feeling?” på coveret af Rancid’s Life Won’t Wait. (Dignity-graffitien i baggrunden er en sprød detalje.)

Groundskeeper Willie på et AFI-album:

Smilin’ Joe Fission på omslaget af The Age of Quarrel:

Djævle-Ned Flanders på et NAILS-album.

Lisa (da hun lignede Blossom!) på Bouncing Souls’ How I Spent My Summer Vacation…eller sådan… like yew knowww whateverrrr…

Og selvfølgelig buschaufføren Otto i en rolle, han er skabt til at spille: Zombie-metalhovedet på Municipal Wastes The Art of Partying.

Mere af det her på internettet nu, tak. Og gudskelov for memes, der har fordærvet flere unge hjerner end syfilis og samtlige Mortal Kombat-killmoves til sammen.

