Nu er der igen nogen, der har pruttet så meget, at et fly måtte nødlande

Det er 2018, og et eller andet menneskes indre råddenskab har igen tvunget et fly til at nødlande.

Det bliver ved med at ske: Det skete i 2015 på det berygtede lortefly, Poo Plane OG. I 2016 var der en mand, der pissede på en anden passager under en tur til Paris, så der udbrød et kæmpe slagsmål. Og i 2017 lettede et fly fra Oklahoma City lufthavn, men blev nødt til at vende om og lande igen, fordi der stank så ubærligt af et eller andet unævneligt. Vi har alle forsøgt at komme videre, men i denne weekend skete det så igen: Et fly på vej fra Dubai til Amsterdam blev tvunget ned på en landingsbane i Østrig, fordi en passager nægtede at holde op med at prutte.

Nu citerer vi bare den oprindelige nyhed om, hvad der skete, og så kan vi bagefter se nærmere på brugen af ordet “nægtede”:

En anonym ældre herre blev med magt fjernet fra et fly fra Transavia Airlines, efter flyet måtte nødlande i Wien i Østrig.

Ifølge kilder sad to mænd ved siden af den ældre herre og bad ham holde op med at slå prutter, hvilket efter sigende havde stået på i længere tid.

Om manden havde en bestemt lidelse, eller om han kun gjorde det for at irritere folk omkring sig, er usikkert, men lugten var så slem, at der opstod et slagsmål.

Efter advarsler fra de ansatte – og endda en indblanding fra pilotens side – blev flyet tvunget til at lande, så politiet kunne komme om bord og håndtere situationen.

Det østrigske politi reagerede ved at stige om bord med hunde for at fjerne den oppustede passager. Optagelser af hændelsen blev delt på sociale medier af Alfred Dekker.



To søstre på en tilstødende række blev også fjernet fra flyet under hele den farce-lignende affære, og de udtalelser, de kommer med til De Telegraaf, kunne tyde på, at der var andet og mere på spil end bare en mand, der aggressivt sad og fisede midt i flyet for at provokere folk omkring sig:

Det er vanvittigt, at vi blev rodet ind i det. Vi anede ikke hvem, de her gutter var – vi var bare uheldige nok til at sidde på samme række som dem. Vi havde ingenting gjort.

De gjorde intet for at forsvare den bizarre opførsel fra de ansattes side.

Er det fordi, de tror, at alle marokkanere laver ballade? Det er frygten for det, der gør, at vi ikke vil lade sagen ligge.

Vi blev nødt til at finde et nyt fly hjem med et andet selskab.

Det eneste, jeg vil sige, er, at de ansatte var meget provokerende og eskalerede situationen.



