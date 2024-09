​Nu er det snart slut med at snyde dig til Netflix’ amerikanske indhold

Billede via Netflix.

Netflix vil nu gøre endnu mere ud af at forhindre deres brugere i at få adgang til videoer, der ikke er lovligt tilgængelige i deres hjemlande.

Torsdag morgen udtalte firmaet, at brugere om få uger ikke længere vil kunne bruge “‘proxies’ eller ‘unblockers’” til at få adgang til indhold, der ikke har de rette licenser til at blive streamet i deres region. Det vil betyde, at danske brugere ikke vil kunne tilgå det amerikanske Netflix for at se film og serier som for eksempel The Office, der ikke er tilgængelige herhjemme. Netflix henviste til den forældede “historiske praksis”, der er for at indskrænke tilgængeligheden af film og tv-serier med geografisk-baserede licenser, som hovedgrundlaget for den intensiverede indsats, men påstod samtidig, at tjenesten “gjorde fremskridt” med at gøre mere indhold tilgængeligt på tværs af landegrænser.

“Hvis alt vores indhold var globalt tilgængeligt, ville vores brugere ikke have nogen grund til at bruge proxies eller unblockers til at narre vores systemer til at tro, at de befinder sig i et andet land, end hvor de faktisk er,” skrev David Fulger, Netflix’s Vicepræsident for Content Delivery Architecture, i et blogopslag.

Netflix har ikke uddybet, hvordan krigen mod de udbredte proxy-tjenester skal vindes. Brugen af disse ‘snydejtenser’ er da også relativt enkel, og man kan derudover nemt finde guides til at omgå Netflix’ geografiske restriktioner på både Twitter, Facebook og i Politiken.

En af de hyppigt brugt tjenester til det formål, Hola, blev kritiseret i 2015, efter det kom frem, at tjenesten i al hemmelighed solgte brugernes ubrugte båndbredde.

Der er over 2100 titler tilgængelige på Netflix i Danmark ifølge FlixSearch.io, der lader brugere se, hvilke film og serier, der er tilgængelige i deres hjemland. I Storbritannien er der næsten 3000, og i USA er der lidt under 6000.

Netflix har i skrivende stund ikke ønsket at udtale sig til Motherboard omkring de metoder, de tager i brug for at finde frem til de kunder, der gør brug af de såkaldte unblocking-tjenester.

