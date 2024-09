​Nu har kunstneren bag maleriet af Donald Trumps mikropenis fået spærret sin Facebook-konto

Billede via Illma Gore.

Synes du, dette billede er stødende? Hvis du gør, er du ikke alene. Denne NSFW-skildring af Donald Trump med en sort blok over sit lem er blevet omdrejningspunktet for en shitstorm på sociale medier, der nu har ført til, at kunstneren har fået spærret for adgangen til sin Facebook-konto.

Illma Gore, en feminist fra Los Angeles, fik inspirationen til motivet, mens hun læste om præsidentkandidaten. Hun tænkte på sloganet, “Du kan være et kæmpe pikhoved på trods af, hvad du har mellem benene,” hvorefter hun brugte penslen til at få afløb for sine følelser. I den ucensurerede version er Trump udstyret med et meget lille lem, eller hvad nogle ville kalde for en mikropenis.

Kort efter hun slog billedet op i en lukket feministisk Facebookgruppe, begyndte det at dukke op på Twitter, Instagram og Snapchat, og snart efter fik værketopmærksomhed i mange forskellige medier.

Men det var ikke alle, der var lige begejstrede for at se Trumps fingerbøl dukke op i deres feed. Kort efter hun postede billedet den 10. februar, modtog hun en meddelelse fra Facebook om, at hendes Facebook adgang var blevet midlertidligt spærret. Der stod, at bandlysningen ville vare 13 timer, men hun har i skrivende stund været udelukket i tre dage og har ingen idé om, hvornår Facebook har tænkt sig at give hende adgang til kontoen igen.

Facebooks servicevilkår forbyder indhold, der er “pornografisk” eller “indeholder nøgenhed.” Siden Trump-billedet er nænsomt censureret, bad Gore Facebook om en tydeliggørelse af deres politik, men har endnu ikke fået respons.

“Jeg har endnu ikke hørt tilbage fra Facebook, selvom jeg har henvendt mig vedrørende min ytringsfrihed. Lige nu er jeg blevet lidt tilfældigt spærret for nogle yderligere opslag omkring min kunst,” siger Gore.

Billedet er endnu ikke blevet fjernet fra Twitter, Tumblr, eller det Facebook-ejede Instagram.

E-handelsstedet eBay havde lignende bekymringer omkring billedet og prøvede at blokere Gore, da hun ville sælge det originale værk på siden. I sidste ende gav de op og måtte erkende, at det falder under kategorien “kunst”, hvor nøgenhed er tilladt. Da denne artikel blev skrevet, var eBay-auktionen nået op på $1300 (8795 kroner). Gore sagde, at hun har i sinde at donere nogle af pengene til hjemløse teenagere via velgørenhedsorganisationen Safe Place for Youth.

Furoren omkring billedet nåede også ud til uafhængige Bernie Sanders eventplanlæggere, der inviterede Gore med til en VIP-fest med sit maleri på The Ace Hotel i Los Angeles. Hun takkede ja til invitationen og vil udstille sit værk i hotellobbyen under eventet.

Hvordan håndterer den potentielle præsident og mest magtfulde mand i verden al hurlumhejen? Gore fortæller, at en person, der identificerede sig som et medlem af Trumps juridiske stab, har taget kontakt til hende via telefon og bedt hende om at tage billedet ned eller forberede sig på retsforfølgelse.

Gore valgte at besvare advarslen med at gøre billedet frit tilgængeligt for alle via et gratis download på hendes hjemmeside www.illmagore.com.

