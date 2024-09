Nu er det endelig lovligt at danse på gaden i Sverige

Billede via flickr-brugeren Vladimir Pustovit

Så er det tid til at smide, hvad du har i hænderne og danse i gaderne for at fejre, at det nu er lovligt at danse i gaderne! Den svenske regering er endelig gået med til at afskaffe en lov, der tidligere stillede krav om en særlig bevilling for at måtte danse et offentligt sted. Den mørke tid, hvor det var forbudt at twerke, vogue og boogie i Sverige er nu forbi. Svenskerne er endelig fritstillede til at trælbinde sig til alverdens beats. I Sverige kan det i bund og grund oversættes til bare at klikke træskoene lidt rytmisk sammen til lyden af noget ABBA, men stadig. Frihed, langt om længe – jeg “krumper” bogstaveligt talt, mens jeg skriver de her ord.

Spontan dans har været ulovligt i Sverige siden 1970’erne, da det blev lovpligtigt for klubejere, festivalarrangører og andre forvaltere af offentlige lokaliteter at søge om dansetilladelse hos det svenske politi. Og det var ikke en af de der obskure, dvælende love, der aldrig tages i brug (som at det er ulovligt for kvinder at være topløse i Liverpool, medmindre de arbejder som ekspedienter i en tropisk fiskebutik). I 2015 fik to restaurantejere i Uppsala en bøde for, at der var to mennesker, der dansede i deres restaurant, uden at de havde søgt om den rette tilladelse. Ulovligt danseri indtraf også sidste år i byen Ockelbo. En markedsarrangør blev slæbt i retten, fordi der var et telt på hans marked, der ifølge det svenske politi spillede “dansevenlig diskomusik“. Ja, dansevenlig diskomusik. I modsætning til ikke-dansevenlig diskomusik, der ville have været mere passende at spille på et marked, hvis det havde eksisteret.

Dansetilladelserne har været en måde for det svenske politi at undgå gadeuorden, der kunne føre til større optøjer. Men det er noget vås, som enhver, der har set Footloose, ved. Den svenske regering har endelig indset, at en spontan jitterbug ikke nødvendigvis fører til anarki. Svenskerne fejrer denne dag ved faktisk at indtage gaderne for at danse two-step i fællesskab til frihedens beat. Tillykke, Sverige!

