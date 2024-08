Nu går FBI efter at konfiskere Martin Shkrelis hemmelige Wu Tang-album

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Da retten fandt Martin Shkreli skyldig tilbage i august, havde det ikke noget at gøre med, at han havde presset prisen på livsvigtig medicin unaturligt meget i vejret. Det handlede i stedet om, at han havde løjet overfor nogle andre rige mennesker, så de gav ham tonsvis af penge, som han kunne investere, miste og så give dem tilbage igen. Det var en lidt utilfredsstillende kulmination på historien om en af de mest forhadte mennesker i USA, som især i 2016 fyldte folk over hele verden med foragt.

Vi må vente og se, hvor lang tid den udspekulerede pillepusher skal bag tremmer, for der bliver først fældet dom over ham i januar. Men i mellemtiden kan alle dem, som gerne vil se Martin Shkreli lide, nyde den tidlige julegave, som FBI har givet os i form af et retsdokument fra d. 30. november. I de papirer står der, at myndighederne planlægger at indhente de 46.370.835 kroner, som han har tjent på ulovlig vis.

FBI var ikke i stand til at finde nogle penge fra den periode, hvor Skhreli begik sine forbrydelser. I stedet udpegede de forskellige aktiver, som finansmanden har blæret sig med i medierne, for de ejendele kan beslaglægges og gøre det ud for kompensation.

Det er klart, at den mest bemærkelsesværdige genstand er det hemmelige Wu-Tang Clan-album Once Upon a Time in Shaolin, som kun er lavet i ét eksemplar, og som han købte for 12,6 millioner kroner. Lil Waynes Tha Carter V, som han købte tilbage i december, er også med på listen.

To af Shkrelis andre elskede ejendele er også i politiets søgelys. Det drejer sig om et Picasso-maleri og en enigma-maskine, som kodebrydere brugte under anden verdenskrig. Da VICE snakkede med Shkreli inden hans retssag, stod maleriet på gulvet i hans lejlighed på Manhattan i New York, og det avancerede redskab fra krigen befandt sig i lobbyen på hans kontor hos Turing Pharmaceuticals. FBI er også interesseret i de aktier, han har tilbage i firmaet.

Det er uvidst, om Shkreli faktisk stadig ejer Wu-Tang-albummet, for det blev solgt på Ebay tilbage i september for omkring 6 millioner kroner. En dommer ophævede hans mulighed for at blive løsladt mod kaution, da han udsendte en dusør til den, der skaffede noget af Hillary Clintons hår. Det vides ikke, om Once Upon a Time in Shaolin nogensinde er blevet afleveret til sin nye ejer.

Som svar til FBI’s planer bliver Shkrelis advokater ved med at holde sig til den samme historie, som de gjorde i retten: Man kan ikke begå bedrageri, hvis dem, man svindler, har tjent penge på fupnummeret.

“Vi vil kæmpe imod regeringens beslutning med alt, hvad vi har,” skriver Shkrelis advokat, Benjamin Brafman, i en mail til Bloomberg. “Vores holdning er helt klar. Ingen af investorerne mistede penge, og Martin fik personligt ingen fordel ud af nogle af anklagerne. Af samme grund er beslaglæggelse af hans ejendele ikke hensigtsmæssig.”