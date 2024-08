Nu har forskere fundet ud af, hvad det mest ‘hiphop’ ord i verden er

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada



Rap og nørder. Nørder og rap. Som webtjenesten Genius, anime og Jedi Mind Tricks kan bevidne, komplimenterer de to hinanden på exceptionel vis. Selv om mange af de mest berømte raptekster i verden allerede er blevet analyseret i hoved og røv, er der åbenbart ingen, der tidligere har forsøgt at dekonstruere hele genren som medie og undersøge dens molekylære struktur. Det lyder måske ikke som den sjoveste opgave i de flestes øre (og det er også i overhængende fare for at ødelægge din kærlighed til musikken), men nogle folk er udstyret med en overmenneskelig tålmodighed og de fornødne evner til at trylle med statistikker og webdesign.

Inspireret af et lignende studie i heavy metal lyrikkens fagre verden (det mest metal ord i verden viste sig at være “burn,” hvis du vil vide det), har to gutter (den ene går under navnet “The DataFace”) kortlagt samtlige store rapperes ordforråd og brugt den data til at skabe et utroligt nuanceret kort over ad-libs, punchlines og andet lyrisk indhold. De har sammenlignet den relative frekvens af brugen af ordene og fundet frem til, at ordet “chopper” er det mest hyppigt anvendte ord i et hip hop-nummer. Efter “chopper” optræder blandt andet “stunting,” “flexing” og “mane.” Det endelige kartotek over de mest rap-agtige ord, kommer selvfølgelig til at ligne dine 55-årig forældres forsøg på at imitere en rapsang, men undersøgelsen er faktisk ret fascinerende. Den kan blandt andet konkludere, at “swag” ikke er gået af mode endnu (den ligger på en 15. plads), som folk ellers gik og troede.

Det er også interessant, at sitet bruger ord, der er unikke eller optræder i særlig høj grad blandt individuelle rappere. Det kan vise sig at bruges som en form for kemisk hiphop-forbindelse, der afslører hyppig eller overdreven brug af visse temaer i sangskrivningen. Ser man på GZA, minder det om en “komponer din egen Wu-Tang-titel”-bot med ord som “swords,” “wildest” og “fractions.” Kanyes nøgleord er “embarrass,” “ideas,” “racism” og “celebrity,” og det opsummerer ærligt talt hans karriere meget godt. Der findes masser af andre komplekse diagrammer og statistikker på sitet, og man kan garanteret bruge en hel eftermiddag på at finde ud af, om Jadakiss’ latter overskygger hans brug af sit eget navn for at nævne én af mulighederne. Du kan finde hele “Rappens Vokabularium” her.