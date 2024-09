Nu kan du drikke øl brygget af New Order

Har du nogensinde tænkt på, hvordan det ikoniske 80’er band New Order ville smage, hvis det var en øl?

Nu er det slut med spekulationerne: du kan nu få post-punk serveret i et ølglas. Bandet fra Manchester har netop annonceret et nyt samarbejde med Moorhouse’s Brewery i Burnley, og det første resultat af det samarbejde er en ale, der vil blive sat til salg i september.

Ifølge en pressemeddelse udsendt via bandets hjemmeside er deres ale en “forfriskende og ren gylden ale med strejf af citrus og kærlighedsfrugt, der holdes i balance af en subtil bitterhed”.

Stray Dog der er resultatet af et samarbejde mellem New Order og Moorhouse’s Brewery. Foto via New Order.

Bandet har opkaldt deres nye øl “Stray Dog” – omstrejfende hund – efter et nummer fra deres album fra 2015, Music Complete. Sangteksten byder blandt andet på strofen: “But I can’t stop drinking, it’s in my blood.”

Bernard Sumner og resten af bandet er ikke de første musikere, der kaster sig over drikkevareindustrien. Sidste år åbnede James Murphy fra LCD Soundsystem en vinbar i Brooklyn og bands så forskellige som Iron Maiden og Super Furry Animals, har også prøvet kræfter med ølproduktion.

I en kommentar til valget af Moorehouse’s Brewery satte New Order en fed streg under bandets forhold til det nordvestlige england, hvor bandet voksede ud af Joy Divisions asker. I pressemeddelelsen kunne man også læse: “Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Moorhouse’s fra Burnley om vores første møde med bryggeverdenen. Det indtryk blev kun forstærket af bryggeriets 150 års jubilæum og dets tætte bånd til det nordvestlige England.”

Vi skal nok holde dig opdateret, når du kan drikke “Ceremony” cider og “Bizarre Love Triangle” bitter.