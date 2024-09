Nu kan du endelig høre Nines’ fremragende debutalbum, ‘One Foot Out’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

I starten af februar udgav Nines sin storskrydende, outift-matchende kollaboration med J Hus, “High Roller“. Og godt en uge senere kom så rapperen fra det nordvestlige Londons debutalbum som et lyn fra en klar himmel.

Videos by VICE

Selv om det ikke har fået en masse omtale inden, så er One Foot Out den type plade, der bider sig fast i øret som en tæge, og det er på grund af indholdet og ikke en storstilet reklamekampagne – det er sikkert sådan, Nines bedst kan lide det. Pladen, som er udgivet af XL Recordings, har en tilbagelænet vibe over sig, men man fornemmer tydeligt den hårde arbejdsmoral, der ligger til grund for den – der er ikke mange features på albummet (feltet er indsnævret til J Hus, Tiggs Da Author, Akala og Berner fra Taylor Gang), og der er derfor masser af plads til, at Nines kan udfolde sine evner og fange lytteren med sit velkendte flow.

Og hvis det føles, som om albummet – der følger mixtapet One Foot In – har været længe undervejs, så er det, fordi det passer (Nines har selvudgivet fire mixtapes siden 2011), men nu hvor vi endelig står med det i hænderne, lyder det som en perfekt debut for en rapper, der har arbejdet på at stable sin karriere på benene i flere år, og som helt sikkert bliver hængende i mange år endnu.

Lyt til One Foot Out herunder: