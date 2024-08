Nu kan du få en kop kaffe til 150 kroner

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Noget af det, der gør koffein til så fedt et stimulerende stof, er, at det er billigt. Jaja, det kan da godt være, at medlemmer af Generation Y fyrer deres pensionsopsparing af på cortado og flat white, men den typiske kop filterkaffe bør ikke koste meget mere end 15 kroner, og det er trods alt kun et lille offer til gengæld for en mere tålelig start på dagen.

Men selvom morgenkaffen er en urørlig institution i vores samfund, vil der altid være nogen, der forsøger at tage ydmyge ingredienser til nye højder – også selvom det resulterer i en kop kaffe, der koster 150 kroner. Og findes der et bedre sted at brygge et sådant eksperiment end på en trestjernet michelinrestaurant? Eller rettere: Hvor ellers skulle det ske?

Ifølge Wall Street Journal serverer restauranten Eleven Madison Park, nummer et på Worlds 50 Best-listen, nu en kop kaffe, der er dyrere end en hel pakke kaffe, og dyrere end en forret på de fleste andre restauranter. Maya Albert, der er ansvarlig for kaffen på Eleven Madison Park, serverer 30 cl kaffe (cirka to kopper kaffe) på colombianske Wush Wush-bønner ved hjælp af en Silverton-filterkaffebrygger, og det skal koste dig 48 dollar (cirka 300 kroner).

“Den har en cremet konsistens, der minder mig om dej eller yoghurt,” fortalte Albert til Wall Street Journal, hvorefter hun sammenlignede smagen med blåbærtærte. Nu kunne du jo købe både dej, yoghurt og blåbærtærte og kaffe i supermarkedet for samme beløb, men det er ikke det, der er det vigtige.

Hvis du skal på en restaurant, der er så fin som Eleven Madison Park, hvor det er vigtigt, at man skubber til grænserne for, hvad der er muligt, kan en kop kaffe, der smager af blåbærtærte, da være en god måde at afslutte restaurantens tasting-menu. Og når man allerede har betalt næsten 4000 kroner for et måltid for to, hvad fanden betyder 300 kroner ekstra så lige?

Kender man til køkkenchefen Daniel Humm, er det nok ikke så overraskende, at det er den eftertragtede Wush Wush-kaffe, der bliver serveret i restauranten. Sidste år lancerede han en foodtruck, hvor han serverede en “Humm-dog”: en hotdog med trøffelmayo og gruyere svøbt i bacon. Humm er tydeligvis fan af at kombinere hverdag med luksus.

MUNCHIES har kontaktet Eleven Madison Park for at høre, hvordan restaurantens gæster har taget imod Wush Wush-kaffen, men restauranten ville ikke kommentere yderligere.