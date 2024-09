Nu kan du få et pizzaslice, som er lige så katastrofalt som Fyre Festival

De eneste mennesker, der indtil for et par uger siden regelmæssigt skænkede Fyre Festival en tanke, var de investorer og byggeentreprenører, der var blevet røvrendt af festivalens arrangør Billy McFarland. Og så selvfølgelig de gæster, som havde betalt flere tusinde dollars for at få lejligheden til at posere for deres 93 Instagram-følgere. Men så udsendte både Netflix og Hulu dokumentarer om luksusfestivalen, der aldrig blev til noget, og pludselig trender Fyre igen.

Den her gang handler Fyre dog ikke om at tiltrække influencers, poste orange firkanter eller vælge hvilken ikke-eksisterende strandvilla, man skal booke. I stedet dykker begge dokumentarer, Fyre: The Greatest Party That Never Happened og Fyre Fraud ned i, hvordan det hele kunne gå så galt. (Fyre, som er co-produceret af VICE Studios, introducerede også Andy King, og ja, det er ham med Evian-flaskerne.)

Videos by VICE

Dokumentarerne – og den fornyede interesse i skuffende oplevelser – har også inspireret den amerikanske restaurantkæde Villa Italian Kitchen til at sætte et nyt pizzaslice på menuen, som de har døbt “The Festival Pyzza”. På pizzaen finder vi to ikke-smeltede, ikke-strimlede skiver industriost. Det serveres med en bunke vilkårligt arrangeret dressing-fri salat og koster 25 dollars (omkring 160 kroner).

”Vi ønskede at give de af vores kunder, som missede den rigtige Fyre-oplevelse sidste forår, den eksklusive, bahamanske festivaloplevelse, som alle har snakket om på det sidste,” siger kædens kommunikationschef Mimi Wunderlich. ”Den her pizza er så hot, at den næsten er værd at blive sat i spjældet for bedrageri for.”

Pyzzaen og dens slatne toppings er en hyldest til den berygtede Fyre-sandwich, som nogle heldige gæster angiveligt fik serveret. ”Her er den mad, vi blev spist af med i aften. Bogstaveligt talt skiver af brød, ost og salat uden dressing,” tweetede Trevor DeHaas nedslået fra Bahamas. (Senere rapporter meldte, at den sørgelige sandwich kun blev serveret for festivalens medarbejdere, ikke for gæsterne. Men det så stadig klamt ud.)

Villa Italian Kitchen bekræfter, at Festival Pyzza rent faktisk er en ting, og den har været tilgængelig fra i fredags. (Den serveres muligvis ikke i alle 250 Villa-restauranter, så det foreslås, at alle, der virkelig har lyst til at betale 25 dollars for det, ringer i forvejen.) Til forskel fra festivalen skal du bare ikke forvente, at Kendall Jenner poster noget om det.

”Når du har et produkt, som faktisk er godt, har du ikke brug for influencere til at lyve på dine vegne for at sælge det,” fortæller Andrew Steinberg, vicedirektør for Villa Restaurant Group.

Fint, det er en god joke det her, men kan I ikke nøjes med at tage en tyver for det s